Les investisseurs restent sceptiques quant au prochain lancement de l'iPhone par Apple

By

Selon l'analyste Samik Chatterjee de JPMorgan, Apple est confronté à un défi car les investisseurs restent pessimistes quant au lancement prochain de l'iPhone par la société. Chatterjee a réitéré sa surpondération sur l'action Apple mais a ajusté son objectif de cours à 230 $, soit une réduction de 5 $. Malgré cette baisse, les nouvelles prévisions suggèrent toujours une augmentation potentielle de 30 % par rapport au cours de clôture de la veille.

Chatterjee a expliqué dans une note que la performance de l'action pour le reste de l'année dépend du dépassement des faibles attentes actuelles des investisseurs concernant le lancement de l'iPhone 15. Les actions d'Apple ont déjà connu une baisse de près de 8.5 % ce trimestre, avec une part importante des pertes survenues cette semaine en raison de rapports suggérant que le personnel du gouvernement chinois pourrait se voir interdire d'utiliser des iPhones.

Même si le lancement prochain de l'iPhone dépasse les faibles attentes des investisseurs, Chatterjee estime que le potentiel de croissance du titre pour le reste de 2023 sera limité. Cela est dû aux solides performances d'Apple en début d'année et à un multiple de bénéfices environ 61 % supérieur à celui du second semestre 2019.

Chatterjee a établi un parallèle avec un scénario précédent dans lequel les actions d'Apple avaient surperformé en répondant ou en dépassant les faibles attentes des investisseurs concernant l'iPhone 11. Il a mentionné que, puisque l'iPhone 15 ne comporte pas de mises à niveau significatives, la demande des consommateurs sera principalement motivée par le désir de remplacer ou mettre à niveau les modèles existants. Chatterjee a suggéré qu'une augmentation des prix sur tous les modèles d'iPhone, plutôt que de cibler uniquement les modèles Pro, pourrait inciter les consommateurs à opter pour les appareils haut de gamme.

Malgré ces défis à court terme, Chatterjee a maintenu une perspective positive concernant les revenus de l'iPhone et des services d'Apple. Il a identifié divers catalyseurs susceptibles de contribuer à la croissance des revenus et au potentiel global, tels que la transformation de l'entreprise vers les services, la croissance de la base installée, le leadership technologique et le déploiement flexible des capitaux.

En conclusion, même si l'action Apple a récemment connu des revers, Chatterjee estime qu'il existe des domaines de croissance et un potentiel financier inexploités qui sont actuellement sous-évalués par les investisseurs. Avec l'attente d'une croissance des bénéfices à deux chiffres et d'une potentielle réévaluation des actions, Chatterjee reste optimiste quant aux perspectives d'avenir d'Apple.

Sources:

– Samik Chatterjee, analyste chez JPMorgan

– Note de l’analyste de JPMorgan Samik Chatterjee

– Rapports selon lesquels des fonctionnaires chinois pourraient être interdits d'utiliser les iPhones d'Apple