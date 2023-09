Qualcomm fournira des modems Snapdragon 5G pour les futurs lancements de smartphones d'Apple

By

Le fournisseur de puces mobiles Qualcomm a conclu un accord avec le géant de la technologie Apple pour fournir des systèmes RF de modem Snapdragon 5G pour les lancements de smartphones entre 2024 et 2026. Ce partenariat intervient à un moment où Apple est confronté à des défis en Chine et vise à renforcer sa chaîne d'approvisionnement dans d'autres régions. . Bien que le montant de l'accord n'ait pas été divulgué par Qualcomm, les experts estiment qu'il s'élèverait à plusieurs milliards de dollars.

Ce nouvel accord s'appuie sur un précédent accord signé entre Qualcomm et Apple en 2019, qui a résolu une bataille juridique entre les deux sociétés. Selon Reuters, l'accord d'approvisionnement issu de cet accord sera conclu cette année. Cela signifie que les prochains iPhone annoncés par Apple seront les derniers à être commercialisés dans le cadre de l'accord précédent.

La collaboration entre Qualcomm et Apple est importante dans le secteur des puces, car Qualcomm est l'un des principaux fournisseurs de puces mobiles, tandis qu'Apple a une présence significative sur le marché des smartphones. Les analystes d'UBS estiment que Qualcomm a gagné environ 7.26 milliards de dollars en fournissant des puces à Apple en 2022.

En sécurisant l’approvisionnement en systèmes RF modem Snapdragon 5G de Qualcomm, Apple vise à intégrer la technologie 5G de pointe dans ses futurs modèles de smartphones. Les systèmes RF du modem Snapdragon 5G offrent des fonctionnalités et des performances avancées, permettant à Apple de fournir à ses utilisateurs une connectivité améliorée et des vitesses de données plus rapides.

Dans l'ensemble, ce partenariat renforce la position de Qualcomm en tant qu'acteur clé du secteur des puces mobiles et garantit l'accès d'Apple à une technologie de puce avancée pour ses prochaines versions de smartphones.

