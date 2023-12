Les astronautes de la Station spatiale internationale observent un superbe spectacle atmosphérique

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) ont eu droit à un spectacle à couper le souffle en assistant à la rentrée enflammée du vaisseau spatial cargo russe Progress MS-23 dans l'atmosphère terrestre. Bien que courant pour les cargos non réutilisables, l’événement a fourni une place au premier rang pour ce qui ne peut être décrit que comme un rare « feu d’artifice » atmosphérique.

Le vaisseau spatial Progress MS-23 a quitté l'ISS avec un chargement d'équipements obsolètes et de déchets ménagers. Quatre heures seulement après son désamarrage, l'astronaute de la NASA Jasmin Moghbeli a pu localiser le vaisseau spatial qui rentrait dans l'espace et prendre de superbes photos de celui-ci alors qu'il brûlait dans l'atmosphère terrestre. Le spectacle, qui n'a duré que quelques minutes, a rappelé à Moghbeli un feu d'artifice, en particulier lorsque le vaisseau spatial s'est brisé.

Alors que la majeure partie du vaisseau spatial et son contenu ont été incinérés au-dessus de la Terre, certains débris sont tombés dans l’océan Pacifique. Cette pratique standard est suivie pour les cargos non réutilisables quittant l'ISS, tels que la capsule russe Progress et le véhicule Cygnus de Northrop Grumman. Ces véhicules sont régulièrement éliminés dans l’atmosphère après avoir terminé leurs livraisons de ravitaillement et libéré de la place pour une nouvelle cargaison.

En revanche, la capsule Dragon de SpaceX, le troisième vaisseau spatial utilisé pour les trajets cargo, est capable de rentrer chez elle pour un amerrissage en toute sécurité et une réutilisation future. Cette distinction souligne les progrès continus de la technologie spatiale et les efforts visant à rendre l'exploration spatiale plus durable.

L’événement rappelle les incroyables prouesses réalisées grâce à la coopération internationale et aux progrès perpétuels de l’exploration spatiale. Alors que les astronautes poursuivent leur travail important sur l’ISS, d’autres moments impressionnants vont sûrement survenir.

QFP

Q : Que transportait le vaisseau spatial cargo ?

R : Le vaisseau cargo russe Progress MS-23 transportait du vieux matériel et des déchets ménagers.

Q : Qu'arrive-t-il aux cargos non réutilisables après leur départ de l'ISS ?

R : Les cargos non réutilisables, tels que la capsule russe Progress et le véhicule Cygnus de Northrop Grumman, sont rejetés dans l'atmosphère terrestre.

Q : La capsule SpaceX Dragon peut-elle être réutilisée ?

R : Oui, la capsule SpaceX Dragon est conçue pour des amerrissages en toute sécurité et une réutilisation future.

Q : De quoi les astronautes de l'ISS ont-ils été témoins lors de la rentrée du vaisseau spatial ?

R : Les astronautes ont observé un spectacle époustouflant ressemblant à un feu d'artifice alors que le vaisseau spatial se disloquait dans l'atmosphère terrestre.