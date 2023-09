La Banque centrale d'Israël envisage d'émettre un shekel numérique

By

La banque centrale d'Israël, la Banque d'Israël, étudie la possibilité d'émettre un shekel numérique pour améliorer les systèmes de paiement du pays. Bien que la décision de lancer un shekel numérique n’ait pas encore été prise, la banque centrale reste déterminée à repousser les frontières des monnaies numériques.

La banque centrale a commencé à rechercher et à préparer l’émission potentielle d’un shekel numérique en novembre 2021, afin de créer un système de paiement plus efficace. Israël avait initialement envisagé d'émettre une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) fin 2017, et l'accent récemment mis sur un shekel numérique est conforme aux tendances mondiales dans les économies avancées.

Le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, a déclaré que la décision d'émettre un shekel numérique était toujours ouverte, comme c'est le cas dans la plupart des économies avancées. Cependant, la banque centrale s’engage à rester à l’avant-garde de l’exploration des CBDC et à soutenir les efforts visant à moderniser les systèmes de paiement et le système financier dans son ensemble.

La banque centrale israélienne a déjà collaboré avec son homologue de Hong Kong et la Banque des règlements internationaux sur le projet Sela. Ce projet a démontré la faisabilité d’une CBDC de détail, combinant accessibilité, concurrence et cybersécurité robuste, tout en préservant les avantages de l’argent physique.

Un shekel numérique pourrait renforcer la concurrence au sein du système financier israélien, actuellement dominé par quelques grandes banques et institutions. Le sous-gouverneur Andrew Abir a souligné la nécessité de conditions de concurrence équitables permettant aux nouveaux entrants de proposer des produits financiers. La récente hausse des taux d'intérêt a mis en évidence les limites des banques existantes dans leur capacité à répercuter les augmentations de taux sur les soldes des clients, ce qui a suscité le mécontentement du public.

La Banque d’Israël reconnaît la numérisation rapide de l’économie et voit les avantages potentiels d’un shekel numérique. Si elle est mise en œuvre, la banque centrale vise à donner la priorité à la confidentialité dans les transactions numériques, en garantissant au moins le même niveau de confidentialité que les méthodes de paiement numériques existantes.

Bien que la décision concernant le shekel numérique n’ait pas encore été finalisée, la Banque d’Israël explore activement les possibilités et reste à l’avant-garde de la recherche et du développement des CBDC.

