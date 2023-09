By

La banque centrale d'Israël, la Banque d'Israël, va de l'avant avec son projet d'introduire un shekel numérique pour améliorer les systèmes de paiement du pays. Bien que la banque n'ait pas encore pris de décision finale quant au lancement ou non d'un shekel numérique, elle reste déterminée à rester à l'avant-garde de l'exploration de la monnaie numérique et à soutenir les efforts visant à faire progresser les systèmes de paiement et le système financier dans son ensemble.

La Banque d'Israël mène des recherches et se prépare à l'émission éventuelle d'un shekel numérique depuis novembre 2021. La nécessité d'un système de paiement plus efficace a motivé cette initiative, car la banque a reconnu les avantages potentiels d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC ) dès 2017.

Le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, a souligné l'importance de suivre le rythme de la numérisation de l'économie et de combler l'écart avec les autres économies avancées. Il a également souligné que si Israël devait introduire un shekel numérique, il donnerait la priorité au maintien de niveaux de confidentialité comparables, voire potentiellement supérieurs, à ceux offerts par les méthodes de paiement numériques existantes.

Le vice-gouverneur Andrew Abir a souligné le potentiel d'un shekel numérique pour introduire davantage de concurrence dans le système financier israélien, qui est actuellement dominé par quelques grandes banques et institutions. En offrant des conditions de concurrence équitables, une CBDC pourrait permettre aux nouveaux entrants sur le marché de proposer des produits et services financiers.

Le projet Sela de la Banque d'Israël, mené en collaboration avec l'Autorité monétaire de Hong Kong et la Banque des règlements internationaux, a démontré la faisabilité d'une CBDC de détail. Ce projet vise à combiner les mesures d’accessibilité, de concurrence et de cybersécurité tout en conservant les avantages de l’argent liquide.

L’examen par la banque centrale d’un shekel numérique répond à la demande du public en faveur d’un système financier plus équitable. La récente hausse des taux d'intérêt a mis en évidence la nécessité d'une concurrence accrue, dans la mesure où les banques commerciales n'ont pas entièrement répercuté les hausses de taux sur les comptes de leurs clients, ce qui a entraîné une réaction négative de l'opinion publique.

En conclusion, même si la Banque d’Israël n’a pas encore pris de décision ferme concernant l’émission d’un shekel numérique, elle poursuit activement l’exploration et le développement d’une monnaie numérique pour moderniser les systèmes de paiement et promouvoir un paysage financier plus compétitif dans le pays.

