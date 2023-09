L’importance de sécuriser votre chaîne d’approvisionnement numérique

La cybersécurité est une priorité absolue pour les organisations dans le paysage numérique actuel. Les petites et moyennes entreprises ont dépensé plus de 280 millions de livres sterling en cybersécurité en 2022, soulignant son importance dans les opérations commerciales modernes. Alors que les organisations investissent massivement dans la protection de leurs API, de leur infrastructure cloud et de leur matériel, elles négligent souvent les vulnérabilités associées à leur chaîne d'approvisionnement numérique.

Une attaque de chaîne d’approvisionnement se produit lorsque des attaquants infiltrent un fournisseur tiers de confiance qui fournit des produits, des composants ou des services à l’organisation cible. En d’autres termes, la sécurité de votre organisation dépend de celle du maillon le plus faible de votre chaîne d’approvisionnement numérique. De nombreux sites Web s'appuient sur des éléments tiers et open source, ce qui peut introduire des vulnérabilités dans leur code. Identifier la source de ces composants et évaluer leur sécurité peut être une tâche difficile.

Pour atténuer les risques associés à votre chaîne d'approvisionnement numérique, il est important d'évaluer les pratiques de sécurité des ingénieurs et des entreprises qui construisent les composants logiciels que vous importez. Recherchez des indicateurs de leur engagement en faveur de la sécurité des logiciels, tels que des mises à jour régulières et une couverture étendue du code. De plus, tenez compte des antécédents des entreprises qui s’appuient sur les logiciels qu’elles créent, car elles sont plus susceptibles de donner la priorité aux mises à jour en temps opportun.

Si la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement logicielle est cruciale, il est essentiel de trouver un équilibre entre cybersécurité et productivité des projets. L'adoption de nouveaux outils et approches, tels que la sécurité en tant que code et DevSecOps, peut résoudre les problèmes de sécurité plus tôt dans le processus de développement et améliorer la productivité. Divers fournisseurs, dont Google et Snyk, proposent des outils prenant en charge les concepts de sécurité modernes.

Les attaques contre la chaîne d'approvisionnement peuvent avoir des conséquences importantes, comme l'a démontré l'attaque de SolarWinds en 2020. Les attaquants ont injecté du code malveillant dans le système logiciel de SolarWinds, compromettant non seulement l'entreprise mais également ses 30,000 XNUMX clients. Les organisations ne doivent pas faire aveuglément confiance à leur chaîne d’approvisionnement numérique et doivent faire preuve de diligence raisonnable pour minimiser les menaces de sécurité.

La sécurisation de votre chaîne d’approvisionnement numérique est un aspect essentiel d’une cybersécurité globale. En identifiant les vulnérabilités, en évaluant les pratiques de sécurité des fournisseurs et en adoptant des outils et des approches de sécurité modernes, les organisations peuvent renforcer leurs défenses contre les attaques de la chaîne d'approvisionnement.

