iQOO 12 : de nouvelles rumeurs et fuites concernant le prochain smartphone

L'iQOO 12, le successeur de l'iQOO 11, fait déjà le tour des rumeurs. Les derniers rapports suggèrent que le prochain appareil présentera des spécifications impressionnantes, notamment un écran OLED haute résolution, une configuration de caméra puissante et des capacités de charge rapide.

Selon Digital Chat Station, une source fiable en Chine, l'iQOO 12 sera doté d'un écran OLED E2 de résolution « 7K » avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cela signifie que les utilisateurs peuvent s’attendre à un écran QHD avec des visuels fluides et nets. De plus, l'appareil aurait un cadre en métal et un capteur d'empreintes digitales à ultrasons intégré pour un déverrouillage pratique et sécurisé.

Le système de caméra de l'iQOO 12 devrait être un point fort majeur. La caméra arrière principale utiliserait le capteur OmniVision OV50H, doté d’une résolution de 50 MP et d’une taille de pixel de 1.2 µm. De plus, l'appareil peut inclure une caméra à zoom périscope de 64 MP avec le capteur OmniVision OV64B. Cette configuration promet des capacités de photographie impressionnantes avec des prises de vue détaillées et zoomées.

Les rumeurs suggèrent également que l'iQOO 12 prendra en charge une charge filaire de 200 W, indiquant la présence d'une batterie de grande taille. La capacité exacte de la batterie n’a pas encore été divulguée, mais elle devrait être « très grande » pour répondre aux exigences d’énergie exigeantes.

Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait été confirmée, l'iQOO 12 devrait arriver sur les marchés internationaux au premier trimestre 2024. Les rapports suggèrent que l'appareil sera disponible en plusieurs modèles, y compris éventuellement un iQOO 12 standard et un iQOO plus avancé. 12 Pro. Cependant, les détails fournis ci-dessus concernent principalement le modèle Pro, selon les informations actuelles.

Dans l’ensemble, l’iQOO 12 s’annonce comme un smartphone phare impressionnant doté de fonctionnalités avancées d’appareil photo, d’un écran haute résolution et de capacités de charge rapide. À mesure que de plus amples détails apparaissent, les passionnés de technologie attendent avec impatience l'annonce officielle pour voir comment l'appareil fonctionnera dans le monde réel.

Sources:

– Station de discussion numérique