Dans un monde du travail en constante évolution, les nouveaux emplois nécessitent souvent de nouveaux mots pour les décrire. À mesure que la technologie progresse, certains emplois deviennent obsolètes tandis que d’autres émergent, entraînant un changement dans le langage qui les accompagne. L'arrêt de l'iPod, par exemple, n'a pas éradiqué le terme « pod » de notre vocabulaire. Au lieu de cela, cela a donné naissance à une famille de métiers liés aux podcasts et à la production audio.

Le terme « gousse » lui-même a une longue histoire, remontant au XVIIe siècle, lorsqu'il était utilisé pour décrire les graines de légumineuses ou les graines. La science-fiction a également joué un rôle dans la formation du mot. Dans les années 17, il y avait des références aux « Pod People » – des extraterrestres ressemblant à des plantes envoyés pour reproduire des humains. Ce lien entre les pods et la science-fiction a influencé le nom du lecteur de musique d'Apple, l'iPod.

Le cricket, un sport apprécié avec une histoire riche, a également contribué à l’évolution des titres d’emploi. Gideon Haigh et Peter Lalor, journalistes et écrivains de renom, sont désormais connus comme podcasteurs présentant « Cricket, Etcetera ». Cette fusion du cricket et de la technologie a abouti à l’émergence du rôle de podcasteur de cricket. Aujourd'hui, une recherche rapide sur les sites Web d'emploi révèle plus de 200 postes liés aux podcasts, notamment des rédacteurs, des imageurs audio (concepteurs sonores) et des conteurs.

Cependant, ce ne sont pas seulement la technologie et le divertissement qui façonnent les titres de poste. Le roman « Willowman » d'Inga Simpson nous présente le terme « pod shaver » – quelqu'un qui sculpte des gousses de saule pour en faire des battes de cricket. Bien que le terme ait peut-être été supprimé de l'Oxford English Dictionary, plusieurs universitaires affirment qu'il existe un renouveau du rasage des gousses, alors que les entrepreneurs ruraux du Royaume-Uni ramènent d'authentiques battes de cricket artisanales.

Le lien entre travail et langue est indéniable. Le travail, qui constitue une partie importante de notre vie, nécessite la création de nouveaux mots pour décrire les professions émergentes. Tout comme une chauve-souris est taillée dans un saule en pleine croissance, ces mots nous aident à comprendre et à articuler l’évolution des façons d’être. Bien que les emplois puissent se démoder ou devenir obsolètes, il existe des cas, comme le rasoir à dosettes, où ils peuvent connaître une renaissance. En comprenant l’interaction entre le présent, le passé et le futur, nous pouvons mieux comprendre le monde du travail en constante évolution.

Sources:

– Jim Bright, conseil en gestion de carrière

– Le roman « Willowman » d'Inga Simpson

– Article d'universitaires de Nottingham présenté à la Rural Entrepreneurship Conference