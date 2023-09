Les clients Apple font face à des frais supplémentaires de 20 £ pour le changement du port de chargement de l'iPhone

Apple s'apprête à modifier le port et les câbles de chargement de ses iPhones pour la première fois en 11 ans afin de se conformer à la réglementation européenne. La loi de l'Union européenne exige que tous les téléphones utilisent la norme USB-C, et Apple devrait adopter cette norme dans ses prochains modèles d'iPhone. Cependant, ce changement a un coût pour les clients.

Le nouveau câble de chargement sera incompatible avec les briques de chargement actuelles utilisées par de nombreux propriétaires d'iPhone. En conséquence, les nouveaux propriétaires d’iPhone devront peut-être acheter séparément un adaptateur secteur à 19.99 £. Cette dépense supplémentaire s’ajoute au coût déjà élevé des derniers modèles d’iPhone, l’iPhone 15 approchant les 2,000 XNUMX £.

La décision d'Apple de ne plus inclure d'adaptateurs secteur dans les nouveaux iPhones est une tentative de réduire les déchets électroniques. Cependant, cela signifie que les clients effectuant une mise à niveau à partir d'anciens modèles constateront que leurs adaptateurs existants ne fonctionnent pas avec les nouveaux appareils. Ce changement peut être source de frustration, étant donné que l’ancienne norme USB est encore largement utilisée.

Pour résoudre ce problème, Apple encouragerait le personnel de son magasin à vendre des adaptateurs muraux parallèlement aux nouveaux iPhones. La société a déjà fait migrer ses derniers iPad et ordinateurs portables vers des connexions USB-C, et l'iPhone est le prochain appareil à subir ce changement.

Le port USB-C offre des vitesses de chargement et des transferts de données plus rapides que l’ancien port USB-A. Alors que de nombreux anciens adaptateurs de chargement pour iPhone utilisent le port USB-A, les nouveaux iPhones devraient inclure un câble avec la norme USB-C aux deux extrémités.

Malgré les inconvénients potentiels et les coûts supplémentaires pour les clients, Apple applique ce changement de port de charge à l'échelle mondiale. D’ici la fin de l’année prochaine, tous les téléphones vendus dans l’Union européenne devront adopter la norme USB-C.

Les analystes pensent que ce changement pourrait avoir un impact sur les ventes d'iPhone, dans la mesure où les acheteurs potentiels pourraient retarder leurs mises à niveau. Le prix des modèles d’iPhone 15 les moins chers devrait rester à 849 £, mais les analystes prédisent que les modèles « Pro » les plus chers verront leurs prix augmenter.

Dans l'ensemble, la décision d'Apple de se conformer aux réglementations de l'UE concernant le changement du port de chargement peut poser des défis aux clients, mais elle s'aligne sur les efforts mondiaux visant à normaliser la connectivité des appareils.

Définitions:

– USB-C : L’USB-C (ou USB Type-C) est une norme universelle de chargement et de transfert de données qui offre des vitesses plus rapides que l’ancienne norme USB-A.

– USB-A : L’USB-A est le port USB standard largement utilisé pour le chargement et le transfert de données dans les ordinateurs, les voitures et les adaptateurs de chargement.

