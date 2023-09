Débloquez les fonctionnalités cachées dans iMessage pour envoyer des textes spéciaux

Avez-vous déjà souhaité pouvoir envoyer plus qu'un simple message ordinaire sur l'application iMessage de votre iPhone ? Eh bien, il s'avère qu'il existe un menu caché rempli de fonctionnalités intelligentes que vous avez peut-être manquées.

L'une des meilleures astuces cachées dans iMessage est la possibilité d'envoyer un message explosif qui inonde l'écran du téléphone du destinataire. Imaginez leur surprise lorsque votre message remplit tout leur écran ! Mais ce n'est pas tout : il existe d'autres types de textes spéciaux que vous pouvez également envoyer.

Selon Apple, dans l'application Messages, vous pouvez animer un seul message avec un effet de bulle ou remplir tout l'écran du message avec un effet plein écran comme des ballons ou des confettis. Vous pouvez même envoyer un message personnel avec une encre invisible qui reste floue jusqu'à ce que le destinataire le fasse glisser pour le révéler.

Alors comment débloquer ce menu caché ? C'est simple. Appuyez simplement sur le message que vous souhaitez envoyer, comme une chaîne d'emoji, et au lieu d'appuyer sur l'icône Envoyer, appuyez longuement dessus. Voilà ! Un menu secret apparaîtra avec plusieurs options parmi lesquelles choisir.

L'onglet Écran du menu caché vous permet d'envoyer un message explosif qui inonde le téléphone du destinataire de votre texte. Mais il existe également d’autres options qui méritent d’être explorées. Si vous choisissez Slam ou Loud, le message apparaîtra pour le destinataire, tandis que Gentle signifie que le message « arrivera doucement ».

La fonctionnalité la plus utile parmi ces options cachées s’appelle Invisible Ink. Il masque le message pour vous et le destinataire jusqu'à ce qu'il soit révélé d'un simple glissement de doigt. Cela peut protéger vos conversations des regards indiscrets et même vous permettre de discuter en toute sécurité des spoilers télévisés ou cinématographiques dans une discussion de groupe.

Avec ces fonctionnalités cachées dans iMessage, vous pouvez ajouter un peu plus de style et de surprise à vos messages. Alors n'hésitez plus et commencez à explorer le menu caché : vous découvrirez peut-être d'autres astuces et surprises en cours de route !

