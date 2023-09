Un voyage d'Apple en un coup d'œil

En 2007, Apple a lancé son tout premier iPhone, marquant le début d'une sensation culte dans le monde de la technologie. Depuis lors, Apple a observé les tendances, les préférences des utilisateurs et a apporté les modifications nécessaires à sa série d'iPhone au fil des ans. En attendant la très attendue série d’iPhone 15, retour sur l’évolution de l’appareil emblématique d’Apple.

La naissance d’une icône – iPhone 1

En 2007, Apple a dévoilé l’iPhone original avec des spécifications qui peuvent sembler rétro aujourd’hui mais qui symbolisaient une nouvelle ère technologique. Il comportait 4 à 8 Go de stockage, un écran de 3.5 pouces et un appareil photo 2MP.

iPhone 3G et la puissance de la connectivité (2008)

Un an plus tard, Apple a présenté l'iPhone 3G, qui apportait des vitesses plus rapides, une capacité de stockage accrue (jusqu'à 16 Go) et l'introduction de services de connectivité et de localisation 3G.

iPhone 4 et au-delà (2010-2013)

L'iPhone 4, sorti en 2010, a introduit des fonctionnalités telles que FaceTime et Retina Display. L'iPhone 4S qui a suivi a encore renforcé la domination d'Apple avec des options de stockage accrues (jusqu'à 64 Go).

L'ère des écrans plus fins et plus grands (2014)

En réponse à la demande du marché pour des écrans plus grands, Apple a lancé l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus en 2014. L'iPhone 6S a introduit 3D Touch, repoussant les limites de l'innovation.

iPhone Série 7 (2016) : Fin de la prise audio

En 2016, Apple a pris des mesures audacieuses en éliminant la prise audio traditionnelle de 3.5 mm et en introduisant une double caméra avec les séries iPhone 7 et iPhone 7 Plus.

2017 : Révolution sans fil avec l'iPhone 8

2017 a marqué l'introduction de la recharge sans fil avec la série iPhone 8. L'iPhone X célébrait les dix ans de présence d'Apple dans l'industrie des smartphones et présentait un écran bord à bord, un écran Super Retina et Face ID.

2017-2021 : L’ère de l’itération

Entre 2017 et 2021, Apple a lancé une série d'iPhones s'appuyant sur les bases posées par l'iPhone X. Ces modèles offraient des fonctionnalités et des capacités mises à jour, notamment l'introduction de la connectivité 5G avec la série iPhone 12.

iPhone 15 : des espoirs pour des fonctionnalités INVISIBLES

À l’approche du lancement de la série iPhone 15, les espoirs sont grands pour des fonctionnalités nouvelles et inédites. Les spéculations incluent l'arrivée de l'USB-C au lieu du port Lightning, l'introduction d'une caméra périscopique pour le modèle haut de gamme et l'ajout d'une caméra 48MP et de Dynamic Island à l'ensemble de la gamme.

Bien que les détails exacts de la série iPhone 15 restent un mystère, une chose est sûre : elle continuera à redéfinir nos vies numériques.

Sources : Pomme