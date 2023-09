By

Avec la sortie très attendue de la dernière version du produit le plus vendu d'Apple, l'iPhone, dans quelques heures seulement, l'enthousiasme monte. Malgré les pressions de l'UE et de la Chine ces dernières semaines, Apple continue de dominer le marché des smartphones. Cependant, les ventes mondiales de smartphones sont en baisse et le très attendu casque de réalité virtuelle Apple ne sera disponible que l'année prochaine. Le casque devrait avoir un prix de 3,500 2,780 $ (2,749,220.022 XNUMX £) ou son équivalent en monnaie nigériane, XNUMX XNUMX XNUMX ₦.

En attendant, les passionnés d'Apple attendent avec impatience le dévoilement de l'iPhone de 16e génération, un appareil qui a révolutionné le marché des smartphones depuis son introduction en 2007. Malgré l'absence d'avant-premières officielles d'Apple, il existe déjà près de cinq milliards de résultats de recherche Google pour « iPhone 15. » Les spéculations et les fuites suggèrent que les nouveaux modèles seront plus légers avec une puce améliorée, une meilleure autonomie de la batterie, des capacités de caméra améliorées et un châssis en titane.

L’une des raisons pour lesquelles les ventes de smartphones ralentissent dans le monde est que les consommateurs conservent leurs appareils pendant de plus longues périodes. Cela n’est pas seulement dû au coût, mais aussi au fait que le désir de mises à niveau a diminué. Ben Wood, un expert en smartphones, estime qu'Apple a réalisé que maintenir des volumes élevés d'iPhone est à lui seul une réussite importante.

Lors de l'événement annuel de septembre, Apple devrait présenter le nouvel iPhone dans une extravagance théâtrale, mettant en valeur les capacités de performance de l'entreprise. Cependant, un développement physique notable de l’iPhone 15 est l’inclusion d’un port de câble de chargement USB-C. Cela facilitera la connexion des iPhones à d’autres appareils utilisant l’USB-C, contrairement au câble Lightning propriétaire actuellement utilisé par les iPhones.

Alors qu'Apple insiste sur le fait que le changement de produits conduit à une plus grande innovation, l'UE a exigé que tous les appareils portables soient compatibles avec un chargeur universel d'ici décembre 2024. Le gouvernement chinois a également récemment interdit les iPhones des bâtiments publics pour des raisons de sécurité, ce qui a entraîné une baisse du cours de l'action Apple. fluctuer. Néanmoins, les iPhones restent très demandés, en particulier en Afrique, où les iPhones d'occasion sont devenus de plus en plus populaires parmi ceux qui n'en avaient pas les moyens auparavant.

Alors qu’Apple se prépare à lancer l’iPhone 15, la question demeure : dans quelle mesure les consommateurs ont-ils réellement besoin ou veulent-ils réellement du dernier iPhone ? Seul le temps nous le dira.

