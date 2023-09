Apple dévoile l'iPhone 15 : fonctionnalités, prix et date de sortie

Apple a récemment dévoilé sa très attendue gamme d'iPhone 15 lors d'un événement spécial au Steve Jobs Theatre de Cupertino, en Californie. Les nouveaux modèles d'iPhone 15 devraient sortir à Aotearoa (Nouvelle-Zélande) le 22 septembre, avec des prix commençant à 1649 2099 $ NZ pour le modèle standard, 2499 XNUMX $ NZ pour le Pro et XNUMX XNUMX $ pour le Pro Max.

Au cours de l'événement, Apple a également dévoilé les derniers modèles d'Apple Watch, dotés d'une nouvelle fonctionnalité de contrôle gestuel. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent exécuter diverses fonctions en touchant simultanément leur pouce et leur index.

Fait intéressant, la gamme iPhone 15 a été lancée avec les mêmes prix de base que la gamme précédente d’iPhone 14 aux États-Unis. Cependant, en Nouvelle-Zélande, le prix de l'iPhone 15 de base coûte 50 $ NZ de plus que celui de l'iPhone 14. Le prix de lancement de l'iPhone 15 Pro est de 100 $ NZ de plus que celui de l'iPhone 14 Pro, et les nouveaux modèles Plus et Pro Max ont vu leur prix de lancement augmenter. de 300 $ NZ par rapport aux modèles de l’année dernière.

Une caractéristique notable de la gamme iPhone 15 est l’introduction de ports USB-C pour le chargement. Cette décision intervient après que l'Union européenne a adopté une législation exigeant que tous les petits appareils, y compris les smartphones, utilisent le chargement USB-C d'ici 2024. Avec ce changement, le même cordon qui charge les iPhones peut également charger la plupart des téléphones Android modernes et d'autres appareils. De plus, il permet la recharge inversée, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent recharger des accessoires comme leur étui AirPods directement depuis leur iPhone.

Côté couleurs, les modèles iPhone 15 standard et Plus seront disponibles en rose, jaune, bleu, vert et noir. Les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max proposent des options en noir, blanc, bleu et titane naturel. Cependant, contrairement à certains téléphones Android comparables, les modèles standard d’iPhone 15 ne disposent pas d’un affichage permanent ou d’un écran 120 Hz.

Les modèles iPhone 15 Pro sont livrés avec un boîtier en titane léger et robuste, remplaçant l'acier inoxydable utilisé dans les modèles précédents. De plus, le commutateur de sourdine situé sur le côté du téléphone a été remplacé par un bouton d'action programmable.

Dans l’ensemble, la gamme iPhone 15 offre de nouvelles fonctionnalités, des prix plus élevés pour certains modèles et la commodité du chargement USB-C. Avec leurs spécifications impressionnantes et leur design mis à jour, ces nouveaux iPhones attireront certainement l’attention des passionnés d’Apple et des amateurs de technologie.

Sources:

– Apple – YouTube