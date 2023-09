À quoi s'attendre de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max d'Apple

Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max d'Apple devraient conserver les mêmes options de capacité de stockage que leurs prédécesseurs, les modèles iPhone 14 Pro. Selon le cabinet de recherche taïwanais TrendForce, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront disponibles en variantes de stockage de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

De plus, le cabinet de recherche suggère que les modèles d’iPhone 15 Pro seront dotés d’une capacité de RAM accrue de 8 Go, contre 6 Go dans les modèles d’iPhone 14 Pro. Cette augmentation de la RAM peut entraîner des performances améliorées, notamment en matière de multitâche. D’autre part, les modèles bas de gamme iPhone 15 et iPhone 15 Plus devraient disposer de 6 Go de RAM.

TrendForce prédit que l'iPhone 15 Pro débutera à 999 $, soit le même prix que le prix de départ de l'iPhone 14 Pro. Cependant, ils prévoient que l’iPhone 15 Pro Max aura un prix de départ de 1,199 100 $, ce qui représente une augmentation de 14 $ par rapport à son prédécesseur, l’iPhone XNUMX Pro Max.

D'autres fonctionnalités supposées pour la série iPhone 15 incluent un port USB-C et Dynamic Island, avec des mises à niveau supplémentaires attendues pour les modèles Pro, telles qu'un cadre en titane, un bouton d'action personnalisable, une puce A17 Bionic, une prise en charge Wi-Fi 6E et un Objectif périscope capable d'un zoom optique jusqu'à 6x sur l'iPhone 15 Pro Max.

Apple dévoilera officiellement la série iPhone 15 lors d'un événement prévu le mardi 12 septembre à 10 heures, heure du Pacifique. L'événement sera diffusé en direct sur YouTube, sur le site Web d'Apple et sur l'application Apple Events pour Apple TV.

Sources : TrendForce

Définitions : RAM – Mémoire vive

Port USB-C – Une norme de connectivité universelle pour le chargement et le transfert de données

Dynamic Island – Une technologie qui permet l'affichage de boutons virtuels personnalisables sur l'écran d'un iPhone

Cadre en titane – Un élément structurel de la conception du téléphone en titane, connu pour sa durabilité

Puce A17 Bionic – Un système sur puce exclusif conçu par Apple pour des performances et une efficacité énergétique améliorées

Wi-Fi 6E – La dernière version de la norme Wi-Fi, offrant des vitesses plus rapides et une capacité accrue

Objectif périscope – Un type de téléobjectif qui utilise un prisme pour obtenir un zoom optique plus important sans augmenter l'épaisseur du téléphone