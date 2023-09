Rumeurs sur l'iPhone 15 Pro : détails de stockage et de prix révélés

Selon une note de recherche des analystes de TrendForce, les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max démarreront avec la même capacité de stockage de 128 Go que leurs prédécesseurs, la gamme iPhone 14 Pro. Contrairement aux rumeurs précédentes, le rapport indique que l'iPhone 15 Pro coûtera 999 $, soit le même prix que l'iPhone 14 Pro, tandis que l'iPhone 15 Pro Max verra son prix augmenter de 100 $, à partir de 1199 XNUMX $.

Les informations de TrendForce contredisent les rapports antérieurs suggérant que les prix des deux modèles connaîtraient une augmentation. Cependant, cela reste cohérent avec l’affirmation selon laquelle les deux appareils démarreront avec 128 Go de stockage. De plus, le rapport démystifie une rumeur précédente selon laquelle l'iPhone 15 Pro serait disponible dans une nouvelle configuration de 2 To, indiquant que les options de stockage atteindront un maximum de 1 To.

D'autres analystes ont attribué l'augmentation des prix à l'inclusion d'un châssis en titane et d'une nouvelle caméra périscope sur l'iPhone 15 Pro Max. TrendForce révèle également que les modèles d'iPhone 15 Pro incluront 8 Go de RAM, une mise à niveau par rapport aux 6 Go trouvés dans l'iPhone 14 Pro.

Alors que certains espéraient une augmentation du stockage de base à 256 Go, ce nouveau rapport suggère que ce n'est peut-être pas le cas. Le prochain événement d'Apple, « Wonderlust », devrait dévoiler tous les détails sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, il ne faudra donc pas longtemps avant que nous ayons la confirmation de ces rumeurs.

Sources:

– Note de recherche TrendForce analysée par 9to5Mac