L’iPhone 15 Pro Max peut-il battre le Samsung Galaxy S23 Ultra en termes de performances de l’appareil photo ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a été largement considéré comme l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo du marché. Cependant, selon les rumeurs, le prochain iPhone 15 Pro Max viserait la première place, avec une fonctionnalité clé qui pourrait faire toute la différence.

En ce qui concerne les performances de l'appareil photo, les capacités de zoom jouent un rôle crucial. L'impressionnant zoom optique 23x du Galaxy S10 Ultra le distingue de ses concurrents, notamment les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, qui ne proposent qu'un téléobjectif 3x. Même l’ancien Galaxy S22 Ultra a surpassé l’iPhone 14 Pro en comparaison. De toute évidence, la plage de zoom supplémentaire fait une différence notable dans la qualité de l’image.

Les rumeurs suggèrent que l'iPhone 15 Pro Max pourrait adopter un téléobjectif périscope 10x pour rivaliser avec les capacités de zoom du Galaxy S23 Ultra. Associée à un capteur plus grand, cette mise à niveau a le potentiel de fournir des images encore meilleures. Cependant, il existe des rumeurs contradictoires selon lesquelles la plage optique de l’iPhone 15 Pro Max pourrait plutôt atteindre 6x. Néanmoins, beaucoup espèrent qu’Apple optera effectivement pour le zoom optique 10x plus étendu.

Outre la photographie, l’ajout d’un téléobjectif périscope 10x bénéficierait également à la prise de vue vidéo. Cela permettrait aux utilisateurs de se rapprocher des sujets sans bouger physiquement, ainsi que de permettre des effets de recadrage et de panoramique lors du post-montage à l'aide d'un logiciel de montage vidéo. De plus, la série iPhone 15 Pro devrait comporter la puissante puce A17 Bionic, qui pourrait potentiellement prendre en charge l’enregistrement vidéo 8K. Cela offrirait aux utilisateurs encore plus de flexibilité dans la post-édition et la sortie de vidéos haute résolution sans perte significative de détails.

Cependant, l’enregistrement de vidéos 8K nécessite un espace de stockage considérable. Pour répondre à cela, Apple offrirait une option de stockage de 2 To pour la série iPhone 15 Pro, la plus grande capacité de stockage jamais vue sur un iPhone. La résolution accrue des vidéos 8K nécessite des fichiers de plus grande taille, d’où la nécessité d’une mise à niveau de stockage aussi importante.

Toutes ces fonctionnalités et mises à niveau ont cependant un coût. La gamme iPhone 15 Pro devrait avoir un prix plus élevé que son prédécesseur, des rumeurs suggérant une augmentation minimale de 100 $ et éventuellement une prime de 200 $. Néanmoins, de nombreux passionnés et professionnels attendent avec impatience les performances de l'appareil photo de l'iPhone 15 Pro Max, espérant un téléobjectif 10x capable de rivaliser avec le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Sources : Guide de Tom, Technizo