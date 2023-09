L’événement Apple très attendu de 2023 n’est que dans quelques jours, et les spéculations autour de l’iPhone 15 Pro Max sont à un niveau record. De son prix aux capacités de son appareil photo, en passant par sa conception et sa puce, il existe de nombreuses fonctionnalités intéressantes à espérer. Prévu pour être dévoilé le 12 septembre 2023, voici un aperçu de ce que l’iPhone 15 Pro Max nous réserve.

En commençant par le design, les rumeurs suggèrent que l’iPhone 15 Pro Max comportera des cadres plus fins, mesurant seulement 1.5 mm d’épaisseur. De plus, il se murmure qu'il abandonnerait son cadre en acier inoxydable au profit d'un châssis en titane plus léger, pesant 221 g. Les versions Pro peuvent également avoir des bords incurvés et un port de chargement de type USB-C.

En termes d'affichage, l'iPhone 15 Pro Max devrait être doté d'un écran Super Retina XDR de 6.7 pouces avec une encoche Dynamic Island, offrant une expérience visuellement époustouflante aux utilisateurs.

L'appareil photo devrait recevoir une mise à niveau significative, avec des rumeurs suggérant un objectif large de 48 MP, un objectif ultra-large de 12 MP et un téléobjectif périscope de 12 MP avec zoom variable 5x ou 6x. De plus, l'iPhone 15 Pro Max peut être équipé de nouveaux capteurs produits par Sony pour une photographie améliorée en basse lumière, notamment un capteur mesurant 1/1.14 pouces. À l’avant, une caméra TrueDepth de 12 MP devrait améliorer les capacités de selfie et de Face ID.

L’iPhone 15 Pro Max sera alimenté par le chipset A17 Bionic, considéré comme une mise à niveau par rapport à son prédécesseur. Ce chipset, construit sur un processus 3 nm, devrait offrir des performances impressionnantes, avec un score monocœur de 3019 et un score multicœur de 7860 sur Geekbench 6. L'appareil peut également être livré avec 8 Go de RAM et une batterie plus grande que celle de Geekbench 14. l'iPhone 17 Pro Max, fonctionnant sur le dernier iOS XNUMX.

Même si des fuites suggèrent que l'iPhone 15 Pro Max sera plus cher que son prédécesseur, avec un prix de départ de 1299 XNUMX $, il est important de noter qu'il s'agit de détails spéculatifs. Apple pourrait également introduire de nouvelles options de couleurs pour mettre en valeur le cadre en titane, notamment le gris argenté, le noir sidéral, la couleur titane et le bleu foncé.

Comme toujours, il est préférable d’attendre le dévoilement officiel lors de l’événement Apple pour obtenir des détails précis sur l’iPhone 15 Pro Max. Marquez votre calendrier pour le 12 septembre 2023 et restez à l’écoute pour plus d’informations.

