Les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : options de stockage et prix révélés

Selon des fuites récentes, les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max devraient conserver l’option de stockage de 128 Go pour la variante de base. Cela contredit les rapports précédents selon lesquels Apple pourrait proposer 256 Go de stockage pour compenser l'augmentation des prix. Il semble qu'Apple ait décidé de s'en tenir à la même capacité de stockage que l'iPhone 14 Pro Max de l'année dernière.

Cependant, malgré le maintien de la même capacité de stockage, l’iPhone 15 Pro Max verra toujours son prix augmenter. L'iPhone 15 Pro restera au prix de 999 $, inchangé par rapport à son prédécesseur, tandis que l'iPhone 15 Pro Max débutera à 1,199 100 $, soit une augmentation de XNUMX $ par rapport au modèle de l'année dernière.

De plus, selon la rumeur, les modèles d’iPhone 15 Pro offriraient une capacité de stockage maximale de 2 To. Cependant, le nouveau rapport suggère que le stockage maximum pour ces modèles sera plafonné à 1 To. C'est une légère déception pour ceux qui espèrent des options de stockage étendues.

En termes d’options de couleurs, les modèles iPhone 15 Pro remplaceraient les couleurs or et violet existantes par des nuances de gris et de bleu foncé. Apple choisit généralement des couleurs qui complètent le design général du smartphone, et les nouvelles couleurs devraient bien s'accorder avec la construction en titane des appareils.

Quant aux autres fonctionnalités, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seraient équipés du nouveau SoC A17 Bionic. Ce chipset devrait améliorer les capacités de jeu et pourrait également comporter un nouveau modem 5G de Qualcomm pour une connectivité améliorée. De plus, le département appareil photo verra probablement des améliorations, avec des objectifs mis à jour pour le téléobjectif afin d'améliorer le zoom optique et de produire des portraits plus riches.

Dans l’ensemble, les prochains iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max s’annoncent comme des appareils impressionnants avec des options de stockage et des prix remarquables. Les fans d'Apple peuvent attendre avec impatience le dévoilement officiel de ces nouveaux iPhones lors de l'événement Apple Wonderlust le 12 septembre.

