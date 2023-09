Apple dévoile l'iPhone 15 Pro : l'avenir du jeu mobile

Apple a annoncé la sortie de son très attendu iPhone 15 Pro, qui promet de révolutionner l'expérience de jeu mobile. Positionné comme la « nouvelle génération de jeux mobiles », l’iPhone 15 Pro prend en charge les jeux sur console et PC qui n’étaient auparavant pas disponibles sur le matériel mobile.

Lors de l'événement Apple Wonderlust, la société a révélé que l'iPhone 15 Pro proposera une gamme de jeux AAA, notamment des titres très attendus tels que Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding et Assassin's Creed Mirage. Il s'agit d'une étape importante pour le jeu mobile, car ce sera la première fois qu'une version console/PC d'Assassin's Creed fonctionnera nativement sur iOS.

L’un des principaux points forts de l’iPhone 15 Pro réside dans ses améliorations massives de performances et l’introduction de la technologie de lancer de rayons pour les jeux. Apple promet que ces améliorations offriront une expérience de jeu véritablement immersive et de haute qualité sur un appareil mobile. Reste cependant à voir comment ces jeux exigeants affecteront la durée de vie de la batterie de l’iPhone 15 Pro.

La sortie de ces jeux AAA sur l’iPhone 15 Pro présente une opportunité passionnante pour les joueurs qui souhaitent avoir la flexibilité de jouer à leurs titres préférés en déplacement. La disponibilité de jeux comme Assassin's Creed Mirage sur une plateforme mobile va sans aucun doute remodeler le paysage du jeu mobile.

En termes de dates de sortie, Resident Evil Village, Resident Evil 4 et Death Stranding seront disponibles sur iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max plus tard cette année. En revanche, Assassin's Creed Mirage devrait sortir au premier semestre 2024, un peu plus tard que ses homologues console et PC.

Pour prendre en charge les capacités de jeu avancées de l’iPhone 15 Pro, Apple l’a équipé d’un GPU de classe professionnelle 20 % plus rapide que ses prédécesseurs. L'appareil présente une conception à 6 cœurs qui offre des performances maximales et une efficacité énergétique améliorées. La nouvelle puce A17 Pro permet également le traçage de rayons accéléré par le matériel, garantissant des performances fluides et efficaces pour les amateurs de jeux mobiles.

Avec le dévoilement de l’iPhone 15 Pro, Apple continue de repousser les limites du jeu mobile. Cet appareil promet d’offrir une expérience de jeu sans précédent, en apportant des jeux console et PC de haute qualité sur une plate-forme mobile.

Définitions:

– Jeux AAA : jeux vidéo à gros budget et de haute qualité développés par de grands studios et éditeurs.

– Ray tracing : Technique de rendu qui simule le comportement de la lumière dans un environnement virtuel, créant des effets de lumière réalistes dans les jeux vidéo.

– GPU : Graphics Processing Unit, un circuit électronique spécialisé qui accélère la création d’images et de graphiques dans un système informatique.