Dévoilement du nouvel iPhone 15 : à quoi s’attendre

Apple est sur le point de dévoiler ses derniers smartphones phares lors de son événement de lancement appelé « Wanderlust ». Le géant de la technologie dévoilera les nouveaux iPhone 15 et iPhone 15 Pro, mettant à jour les modèles d'iPhone 14 de l'année dernière. L'événement arrive à un moment crucial pour Apple, alors que la demande mondiale de nouveaux smartphones est à son plus bas niveau depuis une décennie. Le fabricant d'iPhone accueillera l'événement au Steve Jobs Theatre de l'Apple Park en Californie. Le discours sera diffusé en direct sur YouTube.

L'iPhone 15 devrait sortir le vendredi 22 septembre, avec des précommandes commençant le 15 septembre. Apple lancera probablement deux modèles d'iPhone 15 Pro : un modèle de taille normale avec un écran de 6.1 pouces et un modèle plus grand. iPhone 15 Pro Max avec un écran de 6.7 pouces. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, des smartphones légèrement moins puissants, sont également attendus.

Le nouvel iPhone 15 devrait être doté d'une puce électronique améliorée, l'A17 Bionic, qui fournira un processeur plus efficace et améliorera la durée de vie de la batterie. Les modèles Pro seront construits avec un cadre en titane pour des appareils plus légers et plus durables. Selon les rumeurs, tous les modèles d’iPhone 15 seraient dotés d’un écran adaptatif avec une caméra perforée en haut du téléphone, supprimant ainsi le design « à encoche ».

Les mises à niveau de l’appareil photo devraient être au centre du lancement de l’iPhone 15. Les modèles d'entrée de gamme comporteront une caméra large plus puissante, tandis que les modèles Pro pourront inclure un objectif de caméra « périscope » pour des capacités de zoom améliorées. De plus, le bouton de sourdine sur le côté du téléphone peut être remplacé par un bouton « d'action » programmable.

Le nouvel iPhone 15 utilisera également un câble de chargement USB-C, comme l'exige une loi européenne visant à normaliser les chargeurs et à lutter contre les déchets électroniques. Le nouveau câble pourrait rendre les anciens câbles inutiles pour le chargement. L'Apple Watch Series 9 devrait également être lancée, ainsi que d'éventuelles mises à jour des écouteurs Apple Watch Ultra et AirPod.

Aucune information sur les prix de l’iPhone 15 n’a encore été publiée.

Sources : Bloomberg, Nikkei, Apple