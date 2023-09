Apple vient d'annoncer sa nouvelle gamme de produits très attendue pour 2023, notamment l'iPhone 15, l'Apple Watch Series 9 et les AirPods Pro 2 avec chargement USB-C. L'iPhone 15 est livré avec un passage à USB-C et un zoom de caméra étendu pour son modèle Pro. La société espère que ces nouvelles offres inciteront les clients à mettre à niveau leurs actions et à inverser la récente baisse du cours de leurs actions.

Les versions standard et grande taille de l’iPhone 15 conservent les éléments de conception des modèles précédents, notamment les côtés en aluminium et les dos et façades en verre. Cependant, ils présentent désormais de nouveaux bords profilés et une découpe « îlot dynamique » plus petite en haut de l’écran. Le système à double caméra a été considérablement amélioré, avec un capteur principal de 48 mégapixels et un zoom optique 2x.

Les nouveaux modèles disposent également d'écrans deux fois plus lumineux, permettant une meilleure lisibilité en extérieur. Une autre caractéristique notable est l’introduction du port USB-C, qui permet le chargement et la compatibilité avec une gamme d’appareils. Les téléphones sont équipés de la puce A16 et seront disponibles en magasin le 22 septembre, à partir de 799 £ (799 $) pour l'iPhone 15 et de 899 £ (899 $) pour l'iPhone 15 Plus.

Les modèles haut de gamme d'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max reçoivent le plus de mises à niveau cette année, notamment des cadres plus petits, un verre arrière dépoli et des côtés en titane pour une durabilité accrue et un poids plus léger. Le commutateur de sourdine a été remplacé par un bouton d'action pouvant remplir plusieurs fonctions. Ces modèles disposent également de la puce A17 Pro pour des performances améliorées, des ports USB-C plus rapides et de meilleurs appareils photo. L'iPhone 15 Pro Max, en particulier, est livré avec un téléobjectif de 12 MP offrant un zoom optique 5x, similaire aux téléphones Samsung et Google.

Apple a également présenté l'Apple Watch Series 9 et l'Ultra 2. La série 9 conserve le design familier tout en proposant une nouvelle puce S9 pour un traitement plus rapide et un écran plus lumineux. L'Ultra 2, quant à lui, dispose d'un écran encore plus lumineux de 3,000 95 nits et d'un boîtier composé à 399 % de titane recyclé. Les deux modèles seront disponibles à partir de 399 £ (9 $) pour l'Apple Watch Series 799 et de 799 £ (2 $) pour la Watch Ultra Series XNUMX.

Dans l'ensemble, la dernière gamme de produits Apple présente des améliorations en termes de performances, de conception et de durabilité. Ces nouvelles offres devraient arriver dans les magasins le 22 septembre et Apple espère qu'elles raviveront l'intérêt des clients et renforceront leur position sur le marché.

Sources:

– Titre de l’article source : Apple annonce l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro avec USB-C et augmentation du zoom de l’appareil photo

– Titre de l’article source : Apple annonce les montres intelligentes Apple Watch Series 9 et Ultra 2