Des détails divulgués sur la gamme iPhone 15 révèlent le poids et les mesures

Un rapport récent a divulgué des détails clés sur la prochaine série d’iPhone 15, notamment l’iPhone 15, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Le rapport dévoile le poids et les mesures de ces smartphones très attendus, donnant un aperçu de ce que nous pouvons attendre des combinés de nouvelle génération d'Apple.

Selon des sources anonymes citées par MacRumors, l'iPhone 15 aura des dimensions de 147.6×71.6×7.8 mm et pèsera 171 g, presque identique à son prédécesseur, l'iPhone 14, qui mesurait 146.7×71.5×7.8 mm et pesait 172 g. Cependant, le prochain modèle devrait être plus léger d’un gramme. De même, l’iPhone 15 Plus conservera le même châssis en aluminium 6013 T6 que le modèle 2022.

En revanche, les modèles Pro de la gamme iPhone 15 pourraient connaître des changements plus importants. Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro mesurerait 146.6 × 70.6 × 8.25 mm et pèserait 188 g. En revanche, l’iPhone 14 Pro mesurait 147.5×71.5×7.85 mm et pesait 206 g. Bien qu'il soit légèrement plus épais, le poids de l'iPhone 15 Pro aurait été réduit de 8.73 %.

De plus, l’iPhone 14 Pro Max, lancé l’année dernière, mesurait 160.7 × 77.6 × 7.85 mm et pesait 240 g. Le successeur, l'iPhone 15 Pro Max, devrait peser 221 g et mesurer 159.9 × 76.7 × 8.25 mm, ce qui le rend 7.91 % plus léger que son prédécesseur.

Selon les rumeurs, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seraient dotés d’un châssis en titane au lieu d’acier inoxydable. Ce changement devrait rendre les smartphones plus légers et plus durables. Cependant, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus devraient conserver le châssis en aluminium, ce qui suggère que leur poids restera relativement inchangé.

Bien que la réduction de poids des modèles Pro puisse être minime, le châssis plus léger pourrait aider à compenser le poids supplémentaire d'un étui de protection. Les prédictions précédentes estimaient que l’iPhone 15 Pro pèserait 191 g et que l’iPhone 15 Pro Max pèserait 221 g en raison du passage à un châssis en titane.

À l'approche de l'événement de lancement officiel d'Apple intitulé « Wonderlust » en septembre, ces détails divulgués nous ont donné un aperçu de la prochaine gamme d'iPhone 15. Avec des mesures cohérentes pour les modèles standards et des réductions de poids notables pour les modèles Pro, les fans d'Apple peuvent s'attendre à une nouvelle génération de smartphones élégants et légers.

