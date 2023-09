Nouvelle série iPhone 15 : spécifications, conception et prix révélés

Après des mois d’attente, Apple a enfin dévoilé sa nouvelle série d’iPhone 15. Cette année, la société a présenté quatre modèles : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Les fuites suggérant une variante Ultra se sont révélées fausses.

Apple a apporté des modifications importantes à la conception des nouveaux iPhones, notamment l'ajout d'un port USB Type-C en bas, remplaçant le port Lightning. Un autre changement notable est l’adoption d’un design d’affichage perforé sur le devant, rendant l’affichage plus immersif. De plus, Apple a remplacé le bouton de sourdine par un nouveau bouton d'action, offrant un accès rapide à divers raccourcis et fonctionnalités.

La série iPhone 15 sera disponible dans de nouvelles couleurs telles que le rose, le jaune, le vert, le bleu et le noir. En termes de prix, l'iPhone 15 commence à 799 $ aux États-Unis, tandis que les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max commencent respectivement à 999 $ et 1,199 15 $. En Inde, les prix des iPhone 1,39,900 Pro et Pro Max commencent respectivement à Rs 1,59,900 XNUMX et Rs XNUMX XNUMX.

L'iPhone 15 dispose d'un écran Liquid Retina de 6.1 pouces, tandis que le modèle Plus conserve l'écran de 6.7 pouces. Les deux modèles ont reçu des améliorations majeures en matière d'appareil photo, avec un capteur principal de 48 mégapixels et de nouveaux modes d'appareil photo pour une photographie améliorée. Les appareils sont alimentés par le chipset A16 Bionic, offrant des performances améliorées et une autonomie d'une journée complète.

Les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max sont dotés d'un châssis en titane plus résistant avec un effet brossé. Ils disposent respectivement d'un écran OLED de 6.1 pouces et de 6.7 pouces, équipé de la technologie ProMotion et prenant en charge l'affichage permanent et le mode veille. Ces modèles sont pilotés par la puce A17 Pro, offrant des performances inégalées et une expérience de jeu améliorée. Le système de caméra des modèles Pro comprend un appareil photo de 48 mégapixels avec zoom optique 5x et prise en charge de l'enregistrement vidéo 4K60 ProRes.

Dans l’ensemble, la nouvelle série d’iPhone 15 offre des améliorations significatives en termes de conception, de performances et de capacités de l’appareil photo, ce qui en fait une option attrayante pour les fans d’Apple.

