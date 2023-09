Comment configurer une eSIM sur votre iPhone 15

By

La sortie de la gamme iPhone 15 a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment l’utilisation de la technologie eSIM. Avec le passage à une eSIM, le besoin d’une carte SIM physique est éliminé, car la carte SIM numérique est intégrée directement dans l’appareil.

Alors, qu’est-ce qu’une eSIM exactement ? Une carte SIM est traditionnellement utilisée pour identifier votre téléphone auprès de l'opérateur et vice versa. Il indique à l'opérateur quel téléphone vous utilisez ainsi que le numéro et l'opérateur à attribuer à votre combiné. Une eSIM, quant à elle, est une version numérique de la carte SIM qui peut être programmée et reprogrammée selon les besoins. L’iPhone 15 peut stocker jusqu’à huit eSIM différentes, ce qui le rend pratique pour les voyageurs ou ceux ayant plusieurs secteurs d’activité.

Configurer une eSIM sur votre iPhone 15 est un processus relativement simple. Lorsque vous commandez votre iPhone, votre opérateur et votre numéro de téléphone sont liés à l'appareil. Lorsque vous activez votre nouvel iPhone et suivez le processus de démarrage rapide, vous serez invité à confirmer que vous souhaitez activer votre numéro de téléphone sur votre iPhone. À partir de là, vous pouvez suivre les instructions à l'écran pour configurer l'eSIM pour votre compte.

Si vous transférez vos données depuis un ancien modèle d'iPhone, vous pouvez simplement sélectionner l'option de transfert depuis un autre iPhone, et Apple se chargera du reste. Le processus est généralement rapide, mais il peut varier en fonction du trafic du serveur.

Si vous avez ignoré le transfert du numéro lors de la configuration, vous pouvez toujours transférer votre numéro et votre eSIM vers l'iPhone 15. Ouvrez l'application Paramètres, accédez à Cellulaire et sélectionnez Configurer le cellulaire. Suivez les invites pour terminer le processus.

Pour ceux qui passent d’un téléphone Android à un iPhone 15, le processus peut différer selon l’opérateur. Si vous n'êtes pas invité à transférer votre numéro lors de la configuration initiale, vous devrez contacter le service client de votre opérateur pour demander un code QR ou pour configurer l'activation de l'opérateur eSIM.

Dans l’ensemble, la configuration d’une eSIM sur votre iPhone 15 est un processus simple qui peut être effectué lors de la configuration initiale ou ultérieurement. La flexibilité et la commodité de l’eSIM en font une fonctionnalité précieuse pour les utilisateurs d’iPhone.

Sources:

–Jason Cipriani/ZDNet

– Jason Hiner/ZDNet

– Juin Wan/ZDNet