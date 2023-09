Apple révèle les cotes de durée de vie de la batterie pour la gamme iPhone 15

Apple a récemment dévoilé les cotes officielles d’autonomie de la batterie de sa dernière gamme d’iPhone 15. En termes de design, les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Pro ressemblent beaucoup à l’iPhone 14, avec des côtés plats. Il existe cependant quelques différences notables, comme des bords plus arrondis et l'utilisation de cadres en titane pour les nouveaux modèles Pro, entraînant une légère réduction de l'épaisseur.

Malgré ces changements de conception, les spécifications d’autonomie de la batterie des modèles d’iPhone 15 restent comparables à celles de leurs prédécesseurs. Pour la lecture vidéo, l’iPhone 15 Pro Max peut durer jusqu’à 29 heures, tandis que l’iPhone 15 Pro offre jusqu’à 23 heures. L'iPhone 15 Plus offre jusqu'à 26 heures de lecture vidéo et le modèle iPhone 15 standard offre jusqu'à 20 heures.

En termes de lecture audio, l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 15 Pro peuvent durer respectivement jusqu’à 95 heures et 75 heures. L'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15 offrent jusqu'à 100 heures et 80 heures de lecture audio.

Il convient de noter que ces cotes d’autonomie de la batterie sont cohérentes avec celles de la gamme iPhone 14. Apple n'a pas apporté d'améliorations significatives sur cet aspect pour la série iPhone 15.

Même si certains utilisateurs espéraient une meilleure autonomie de la batterie, il est important de considérer que la durée de vie de la batterie est influencée par divers facteurs, tels que la luminosité de l'écran et l'utilisation d'applications gourmandes en énergie. De plus, le choix de maintenir des niveaux de durée de vie de la batterie similaires peut avoir été une décision délibérée d’Apple de donner la priorité à d’autres fonctionnalités ou avancées technologiques pour les modèles d’iPhone 15.

Dans l’ensemble, les spécifications de la batterie de l’iPhone 15 sont conformes à celles de la génération précédente, offrant aux utilisateurs des performances de batterie fiables. Cependant, il reste à voir comment ces appareils fonctionneront dans des scénarios réels.

