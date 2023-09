Apple lance la série iPhone 14 : caractéristiques et prix

Apple a récemment dévoilé sa très attendue série iPhone 14, qui comprend quatre modèles : l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Ces nouveaux combinés ont été salués comme étant parmi les iPhones les plus réussis à ce jour. En Inde, les prix de la gamme iPhone 14 varient de Rs 66,499 1,45,000 à Rs XNUMX XNUMX.

Une amélioration importante de la série iPhone 14 est l’absence d’emplacement physique pour carte SIM dans les modèles américains. Au lieu de cela, Apple a opté pour une eSIM pour activer le service auprès des opérateurs sans fil. De plus, ces iPhones sont les premiers à proposer une communication par satellite pour les appels d'urgence lorsque le service cellulaire n'est pas disponible.

Bien que les quatre modèles diffèrent en apparence, ils partagent tous des caractéristiques communes telles que l'écran Super Retina XDR d'Apple, une caméra selfie à mise au point automatique de 12 MP et une construction IP68. Ces iPhones tendance valent vraiment la peine d’être considérés comme des mises à niveau pour les anciens modèles.

Voici un aperçu de quelques fonctionnalités clés pour chaque modèle d’iPhone 14 :

- iPhone 14 :

– Écran OLED de 6.1 pouces avec une résolution de 2,532 1,170 × XNUMX XNUMX pixels

– Caméras arrière 12MP + 12MP

– Caméra frontale 12MP

– Processeur Apple A15 Bionic

– Options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go

– Identification faciale

– Autonomie de la batterie : Apple revendique 20 heures de lecture vidéo

-iPhone 14 Plus :

– Écran OLED de 6.7 pouces avec une résolution de 2,778 1,284 × XNUMX XNUMX pixels

– Caméras arrière 12MP + 12MP

– Caméra frontale 12MP

– Processeur Apple A15 Bionic

– Options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go

– Identification faciale

– Autonomie de la batterie : Apple revendique 26 heures de lecture vidéo

– iPhone 14 Pro :

– Écran OLED Super Retina XDR de 6.1 pouces avec une résolution de 2,556 1,179 × XNUMX XNUMX pixels

– Caméras arrière 48MP + 12MP + 12MP

– Caméra frontale 12MP

– Processeur Apple A16 Bionic

– Options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

– Identification faciale

– Autonomie de la batterie : Apple revendique 29 heures de lecture vidéo

– iPhone 14 Pro Max :

– Écran OLED Super Retina XDR de 6.7 pouces avec une résolution de 2,796 1,290 × XNUMX XNUMX pixels

– Caméras arrière 48MP + 12MP + 12MP

– Caméra frontale 12MP

– Processeur Apple A16 Bionic

– Options de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

– Identification faciale

– Autonomie de la batterie : Apple revendique 29 heures de lecture vidéo

La série iPhone 15 devrait être lancée le 12 septembre, selon une affiche officielle. Les spéculations suggèrent qu'il y aura également quatre modèles dans cette gamme, avec l'ajout de la variante Pro Max. L’iPhone 15 devrait présenter des couleurs pastel et pourrait avoir un prix similaire à celui de la série iPhone 14.

Source : The Times of India (pas d'URL)