Quoi de neuf avec iOS 17

Apple a annoncé que les mises à jour très attendues d'iOS 17 et d'iPadOS 17 seront disponibles pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad à partir du 18 septembre. La nouvelle version d'iOS est dotée d'une multitude de fonctionnalités intéressantes que les utilisateurs attendaient avec impatience.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables introduites dans iOS 17 est les « Affiches de contact ». Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de personnaliser la façon dont leur profil apparaît lors des interactions avec d'autres utilisateurs d'iPhone. Les utilisateurs peuvent ajouter une image et personnaliser la typographie, les couleurs de police et d'autres éléments pour créer une affiche de contact unique.

Pour les appels audio et vidéo FaceTime, iOS 17 introduit la prise en charge de la messagerie vocale. Cela signifie que les utilisateurs peuvent laisser des messages lorsqu'ils appellent quelqu'un et que les destinataires peuvent également laisser leurs propres messages vocaux. De plus, FaceTime propose désormais des réactions 3D, notamment des cœurs, des ballons, des feux d'artifice, des faisceaux laser et de la pluie, ajoutant un élément amusant et interactif aux appels vidéo.

AirDrop a également reçu des améliorations dans iOS 17. La nouvelle fonctionnalité « NameDrop » simplifie le partage des coordonnées avec d'autres utilisateurs d'iPhone ou d'Apple Watch en rapprochant les appareils les uns des autres. SharePlay est un autre ajout intéressant, permettant aux utilisateurs de participer à des activités partagées telles que des vidéos, de la musique et des jeux en tenant simplement deux iPhones à proximité.

Une autre fonctionnalité importante d’iOS 17 est « StandBy ». Lorsque les utilisateurs placent leur iPhone horizontalement sur un chargeur, celui-ci affiche une interface personnalisée avec des widgets facilement accessibles pour l'heure, le calendrier, les alarmes, etc. De plus, les widgets de l'écran d'accueil sont désormais entièrement interactifs.

Sur l'iPad, iPadOS 17 offre une nouvelle expérience d'écran de verrouillage, des outils de dessin améliorés lors de l'utilisation de l'Apple Pencil, la prise en charge des webcams externes et diverses autres améliorations.

iOS 17 et iPadOS 17 seront disponibles en téléchargement le 18 septembre. iOS 17 est compatible avec l'iPhone XR et les modèles ultérieurs, tandis que l'iPadOS 17 nécessite un iPad doté d'une puce A10 Bionic ou version ultérieure.

Dans l’ensemble, la mise à jour iOS 17 apporte une gamme de fonctionnalités intéressantes et conviviales aux appareils Apple, améliorant l’expérience utilisateur et offrant de nouvelles façons de personnaliser les interactions.

