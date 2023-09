Intel dévoile Thunderbolt 5 : la nouvelle génération de connectivité PC

Intel a annoncé Thunderbolt 5, la dernière itération de sa technologie de câble PC, et promet d'apporter des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur. Avec jusqu'à trois fois la bande passante de Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 prend en charge plusieurs écrans 8K et moniteurs de jeu fonctionnant jusqu'à 540 Hz. De plus, il offre une puissance de charge de 240 watts.

Comparé à Thunderbolt 4, sorti en 2020 et qui semblait être une version raffinée de Thunderbolt 3, Thunderbolt 5 représente un grand pas en avant. Construit sur la spécification USB4 v2, il offre une vitesse de base de 80 Gbit/s et prend en charge des vitesses améliorées allant jusqu'à 120 Gbit/s grâce à l'augmentation de la bande passante. Thunderbolt 5 nécessite également la prise en charge de deux écrans 6K, contrairement à l'exigence de Thunderbolt 4 pour deux moniteurs 4K. En termes de puissance, Thunderbolt 5 offre une puissance de charge minimale de 140 watts, avec un mode plus puissant de 240 W.

L'objectif d'Intel avec la technologie Thunderbolt a toujours été de fournir une solution de câble unique pour les besoins de données et d'alimentation. Thunderbolt 5 fait un pas de plus vers cet idéal, avec sa puissance de charge accrue pouvant atteindre 240 W. Cela signifie que certains ordinateurs portables et stations de travail de jeu peuvent compter uniquement sur Thunderbolt 5 pour le transfert de données et le chargement, éliminant ainsi le besoin d'un port d'alimentation séparé et réduisant l'encombrement des câbles.

Thunderbolt 5 prend également en charge les normes DisplayPort 2.1 et PCI Express Gen 4, ce qui sera particulièrement avantageux pour les GPU externes et un stockage externe plus rapide. De plus, la bande passante accrue de Thunderbolt 5 ouvre la porte à de nouveaux accessoires tels que des accélérateurs d'IA externes.

Intel prévoit de lancer des accessoires et des PC Thunderbolt 5 en 2024, offrant aux utilisateurs une expérience de connectivité améliorée. Même si un calendrier plus précis serait utile, il est compréhensible qu'Intel fasse preuve de prudence afin d'éviter de décourager les clients d'acheter des systèmes entre-temps.

En conclusion, Thunderbolt 5 représente une avancée significative dans la connectivité PC, offrant une bande passante accrue, la prise en charge de plusieurs écrans 8K et des moniteurs de jeu à taux de rafraîchissement plus élevé, ainsi que des capacités de charge améliorées. Avec Thunderbolt 5, Intel travaille à sa vision d'une solution de câble unique pour tous les besoins en matière de données et d'alimentation.

Sources:

– Intel (pas d'URL)

– Spécification USB4 (pas d'URL)

– Spécification DisplayPort 2.1 (pas d'URL)

– Spécification PCI Express Gen 4 (pas d'URL)