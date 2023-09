Thunderbolt 5 : l'avenir de la connectivité haut débit

Le Thunderbolt 5 récemment annoncé a révolutionné le monde du transfert de données et de la fourniture d'énergie. Avec une bande passante impressionnante de 120 Gbit/s, Thunderbolt 5 constitue un bond en avant significatif par rapport à son prédécesseur, Thunderbolt 4, qui n'offrait que 40 Gbit/s. Cela signifie une connectivité plus rapide et plus transparente pour les utilisateurs.

L'une des principales caractéristiques de Thunderbolt 5 est sa capacité à fournir 80 Gbit/s dans une configuration standard, en utilisant deux de ses quatre voies PCIe. Cela double la vitesse de Thunderbolt 4 et garantit un processus de transfert de données plus efficace. Cependant, lorsqu'une bande passante plus élevée est requise, comme pour les écrans haute résolution, Thunderbolt 5 peut allouer jusqu'à 40 Gbit/s sur trois de ses quatre voies, ce qui donne une transmission totale de 120 Gbit/s.

La bande passante accrue de Thunderbolt 5 ouvre un monde de possibilités pour les configurations multi-écrans. Les utilisateurs peuvent désormais profiter du privilège de connecter simultanément trois écrans 4K 144 Hz, d'exécuter plusieurs écrans 8K ou même d'alimenter un seul moniteur avec un taux de rafraîchissement étonnant allant jusqu'à 540 Hz. Cela améliorera sans aucun doute l’expérience visuelle des joueurs, des créateurs de contenu et des professionnels travaillant avec des visuels de haute qualité.

De plus, Thunderbolt 5 se distingue par sa capacité impressionnante de fourniture de puissance. Offrant jusqu'à 240 W de puissance de charge, Thunderbolt 5 permet aux appareils de consommer plus d'énergie via un seul câble USB-C. Cela signifie que même les appareils gourmands en énergie, tels que les ordinateurs portables de jeu, peuvent désormais compter uniquement sur l’USB-C pour le chargement, éliminant ainsi le besoin de chargeurs propriétaires.

Il est important de noter que Thunderbolt 4 continuera d'exister aux côtés de Thunderbolt 5. Alors que Thunderbolt 5 s'adressera aux utilisateurs impliqués dans la création de contenu, les jeux et les systèmes de postes de travail, Thunderbolt 4 restera disponible pour ceux qui n'ont pas besoin du même niveau de bande passante.

Pour obtenir les capacités Thunderbolt 5, les utilisateurs auront besoin d'une puce discrète nommée Barlow Ridge, car elle n'est pas intégrée aux processeurs Intel de 14e génération. Intel prévoit de lancer les premières machines équipées de Thunderbolt 5 en 2024, promettant un avenir passionnant pour la connectivité haut débit.

