Les actions d'Intel Corp. augmentent, en bonne voie pour la plus longue séquence de gains quotidiens depuis plus de 18 ans

Intel Corp., le fabricant de puces, connaît sa plus longue séquence de gains quotidiens depuis plus de 18 ans, son titre augmentant pour la dixième séance consécutive. Si les actions terminent la séance en territoire positif, cela marquerait la plus longue hausse d'Intel depuis mai 2005. Au cours de cette période, l'action de la société a augmenté de près de 19 %, portant sa progression depuis le début de l'année à 47 %, dépassant la hausse du cours de l'année. L'indice des semi-conducteurs de la Bourse de Philadelphie, qui s'élève à 42 %.

L'un des facteurs qui ont contribué à la reprise d'Intel sont les récentes remarques faites par son PDG, Pat Gelsinger, qui a déclaré que la société était en bonne voie pour atteindre ses prévisions pour le troisième trimestre. Les tensions entre les États-Unis et la Chine ont également joué un rôle. Alors que la Chine envisage d'étendre son interdiction d'utilisation des iPhones dans certaines agences gouvernementales, les entreprises américaines sont confrontées à une pression accrue, au profit d'Intel. Les analystes suggèrent que posséder la plus grande usine semi-fabrique américaine pourrait devenir de plus en plus précieux, positionnant Intel comme le « semi-gagnant national perçu » si la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. »

Malgré ces performances positives, l'action Intel reste en disgrâce à Wall Street. Seulement un peu plus de 20 % des analystes ont une note haussière sur le titre, et sa note consensuelle est la plus basse parmi les composantes de l'indice des semi-conducteurs.

Dans l'ensemble, l'optimisme entoure la percée d'Intel, et les analystes se demandent combien de temps les gestionnaires de titres long-only pourront continuer à sous-pondérer ou à éviter INTC. Alors que la société continue sur sa lancée positive, les investisseurs surveilleront de près les développements ultérieurs.

Sources:

– Bloomberg Business Week