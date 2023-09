Intel dévoile Thunderbolt 5 : des vitesses plus rapides et une expérience d'affichage améliorée

Intel a officiellement annoncé les détails du prochain câble Thunderbolt 5, dont le lancement est prévu en 2024. La caractéristique la plus notable du Thunderbolt 5 est sa capacité à transmettre des données à une vitesse allant jusqu'à 120 gigabits par seconde (Gbps), tout en recevoir des données jusqu'à 40 Gbit/s. Cette nouvelle fonctionnalité, appelée Bandwidth Boost, est activée lorsqu'un écran à large bande passante est connecté au port Thunderbolt.

Par rapport à son prédécesseur, Thunderbolt 4, Thunderbolt 5 offre une vitesse deux fois supérieure, avec un mode par défaut de 80 Gbit/s dans les deux sens. En plus de son taux de transfert de données plus rapide, Thunderbolt 5 prend également en charge deux moniteurs 6K, tandis que Thunderbolt 4 ne prend en charge que deux moniteurs 4K.

Thunderbolt 5 sera compatible avec les versions précédentes de Thunderbolt et est basé sur plusieurs spécifications, notamment USB-IF USB4 version 2.0, VESA DisplayPort 2.1 et PCI-SIG PCIe 4.0 (x4).

L'une des principales avancées de Thunderbolt 5 est son utilisation de la technologie de signalisation à modulation d'amplitude d'impulsion-3 (PAM-3), qui permet des fréquences d'horloge plus élevées et améliore les performances globales. Thunderbolt 5 est également conçu pour gérer dynamiquement la bande passante d'affichage, en optimisant l'allocation de bande passante en fonction des exigences de chaque écran.

Intel s'attend à ce que Thunderbolt 4 et Thunderbolt 5 coexistent pendant quelques années, les utilisateurs grand public adoptant Thunderbolt 4 et les créateurs et les joueurs étant les premiers à adopter Thunderbolt 5. Les créateurs bénéficieront des vitesses accrues et des capacités d'affichage améliorées de Thunderbolt 5, leur permettant de travailler avec des performances plus élevées. résolutions et plusieurs moniteurs.

Dans l’ensemble, Thunderbolt 5 promet d’offrir des vitesses plus rapides, des performances améliorées et une expérience d’affichage supérieure. Il devrait révolutionner la connectivité dans l’industrie des PC et des accessoires lors de sa sortie en 2024.

Sources:

– [Source : Intel confirme Thunderbolt 5 et s'attend à ce que les PC l'adoptent en 2024](https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/intel-confirms-thunderbolt-5-expects-pcs-to-adopt-it- en-2024/)

– [Source de l'image] (https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/display-models-at-intels-thunderbolt-3-technology-news-photo/521769936)