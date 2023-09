L'application Threads d'Instagram étend la fonctionnalité de recherche par mots clés et par sujets à davantage de pays

By

L'application de communication d'Instagram, Threads, étend sa fonction de recherche par mots clés et par sujets à plusieurs pays, dont l'Inde, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Argentine, le Mexique et d'autres. Cette expansion vise à attirer davantage d’utilisateurs sur la plateforme, compensant ainsi la récente baisse d’utilisation. La fonctionnalité sera disponible à la fois sur l'application mobile Threads et sur l'application Web récemment lancée.

Auparavant, Threads permettait uniquement aux utilisateurs de rechercher des comptes d'utilisateurs spécifiques. Cependant, avec cette mise à jour, les utilisateurs peuvent désormais rechercher des publications en fonction de mots-clés ou d'expressions. En appuyant sur l'icône de recherche et en saisissant un mot-clé ou une expression pertinente dans la barre de recherche, les utilisateurs peuvent parcourir les fils de discussion pertinents.

Threads, lancée en juillet en tant qu'application de conversation textuelle, a d'abord connu un énorme succès avec 100 millions d'inscriptions dans les cinq jours suivant sa sortie. Cependant, l'utilisation de l'application a rapidement diminué en raison de ses fonctionnalités limitées. En réponse, Instagram ajoute désormais des fonctionnalités de base pour attirer de nouveaux utilisateurs et fidéliser ceux existants.

Ces fonctionnalités incluent une version Web entièrement fonctionnelle, un flux chronologique de publications, un onglet suivant et un onglet de republication. Cependant, l'application manque encore de certaines fonctionnalités fondamentales telles que la prise en charge de plusieurs comptes, un bouton d'édition et la messagerie directe.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, la société mère d'Instagram, a exprimé son optimisme à l'égard de Threads lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise en juillet. Il prévoyait que l'application deviendrait le prochain réseau social comptant un milliard d'utilisateurs dans la suite d'applications comprenant Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Zuckerberg a reconnu que Threads pouvait encore être amélioré en termes de fonctionnalités de base, mais a exprimé sa confiance dans le potentiel de croissance de l'application.

Dans l'ensemble, l'expansion de la fonction de recherche de Threads à davantage de pays et l'ajout de fonctionnalités de base visent à revitaliser l'engagement des utilisateurs sur la plateforme et à renforcer sa position dans le paysage des médias sociaux.

Définitions:

– Threads : une application de conversation textuelle développée par Instagram.

– Meta : La société mère d’Instagram.

– Mots-clés : mots ou expressions spécifiques utilisés pour rechercher un contenu pertinent.

– Phrases : un groupe de mots qui véhiculent une signification ou une idée spécifique.

Sources:

– Insérez ici la source de l’article original sans URL