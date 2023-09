Tout changement dans la radio irlandaise : paysage changeant et opportunités à venir

Le récent départ de Dermot Whelan de Today FM et l'arrivée de Ryan Tubridy sur Virgin Radio UK mettent en évidence l'évolution du paysage de la radio irlandaise. La tranche matinale étant la tranche horaire la plus recherchée et la plus compétitive, Radio 1 et Today FM connaissent un bouleversement complet à 9 heures du matin en semaine. Tandis que Dave Moore tente de conserver l'audience de Dermot & Dave, RTÉ envisage son plan permanent pour le successeur de Dermot Whelan.

Dan Healy, le patron de RTÉ 2FM, y voit une fantastique opportunité pour quelqu'un de laisser sa marque. Cependant, on ne sait pas exactement comment cela affectera l’écoute des deux stations. La bataille pour la tranche matinale reflète une question plus large sur l'avenir de la radio irlandaise, qui dépend des évolutions technologiques et de sa capacité à attirer de nouveaux auditeurs.

Malgré les défis posés par la pandémie, l’industrie de la radio a connu une augmentation de ses revenus publicitaires. En 2022, les revenus de la radio ont augmenté de 3% au premier semestre. Cette croissance contraste avec d'autres secteurs médiatiques qui ont connu des revenus stables au cours de la même période. La radio représente désormais 13 % du marché publicitaire, soit une part plus importante qu'anticipé avant Covid.

Le succès et la résilience de l’industrie de la radio pendant la pandémie ont renforcé la confiance au sein du secteur. L'arrivée de Bauer Media, qui a acquis plusieurs stations de radio majeures, dont Today FM, a encore renforcé le secteur. Les stratégies marketing cohérentes et le contenu de Bauer qui trouvent un écho auprès du public ont contribué à leur succès.

Alors que Bauer prospère, les gains de RTÉ Radio 1 pendant la pandémie ont été inversés. Sa performance commerciale en 2022 a été plus modérée, avec des revenus en hausse de seulement 1.2 %. Cependant, RTÉ Radio 1 conserve toujours une part de marché de 19.8 %. La station de RTÉ ciblant les jeunes, 2FM, fait souvent face à des critiques, mais le directeur général Kevin Bakhurst a exprimé son soutien à la station.

L'avenir de la radio irlandaise dépendra de sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques et à attirer un public plus jeune. Même si la radio FM continuera à jouer un rôle important au cours des dix prochaines années, l’industrie doit explorer de nouvelles voies de croissance. Avec un marché publicitaire en croissance et une appréciation renouvelée pour ce média, la radio irlandaise est prête à connaître un succès continu.

