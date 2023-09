Starfield est-il vraiment le RPG « important » qu’il prétend être ?

By

Le très attendu RPG de science-fiction de Bethesda, Starfield, est enfin sorti. Avec son ampleur et sa portée ambitieuses, il vise à devenir l’un des RPG les plus importants jamais réalisés. Cependant, après avoir passé du temps avec le jeu, il devient clair que même s'il possède ses atouts, il ne parvient pas à atteindre une véritable transcendance.

Starfield, la première licence originale de Bethesda depuis 25 ans, est en développement depuis plus d'une décennie. Les attentes et les enjeux du jeu ne pourraient pas être plus élevés. Il est également crucial pour Microsoft, qui a acquis la société mère de Bethesda, ZeniMax Media, en 2010, d'obtenir des exclusivités pour sa console Xbox.

Le jeu promet aux joueurs une « liberté sans précédent » d’explorer, mais cette liberté est souvent nuancée. Bien que Starfield permette aux joueurs de regarder les étoiles, cela ne ressemble pas toujours à un jeu composé d'étoiles. Cela ressemble parfois davantage à une conférence d’un astronome érudit qu’à une expérience véritablement immersive et impressionnante.

Starfield a été comparé à d'autres jeux Bethesda, notamment Skyrim, avec son vaste monde et son gameplay responsabilisant les joueurs. Bien qu'il améliore les versions précédentes dans certains domaines clés, tels que moins de bugs et un meilleur combat, il n'est toujours pas une expérience transcendante. L’ampleur colossale du jeu va à l’encontre du sentiment d’émerveillement et de découverte qu’il tente de créer.

Malgré ses défauts, Starfield reste un bon jeu. Il offre une campagne convaincante, des mécanismes de tir solides et des graphismes améliorés. Cependant, il n'est pas tout à fait à la hauteur du battage médiatique d'un RPG « important ». Seul le temps nous dira s’il pourra atteindre ce statut grâce aux mises à jour et au contenu post-sortie.

Au final, Starfield est un RPG ambitieux qui n’est pas vraiment révolutionnaire. Bien qu'il présente des atouts et des améliorations par rapport aux jeux Bethesda précédents, il n'atteint pas tout à fait le niveau d'importance qu'il prétend avoir. Reste à savoir si elle pourra éventuellement atteindre ce statut.