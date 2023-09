Les roues de luxe des acteurs indiens : un regard sur leurs collections Porsche

Du faste et du glamour de l’industrie cinématographique au charme des voitures de luxe, les acteurs indiens ont un penchant pour les véhicules haut de gamme. Alors que beaucoup optent pour des marques comme Mercedes-Benz et BMW, certains vont plus loin et deviennent les fiers propriétaires de voitures de sport Porsche. Regardons de plus près quelques acteurs indiens qui se sont livrés à leur histoire d'amour avec Porsche.

Sunny Deol, fort du succès de son dernier film, Gadar 2, a ajouté une Porsche 911 GT3 Touring à sa collection plus tôt cette année. Ce modèle 2023, qui coûte environ Rs 3 crore, a été fièrement présenté aux côtés de son père acteur vétéran, Dharmendra. L'admiration de Sunny Deol pour la marque Porsche est évidente puisqu'il possède également la 911 des deux générations précédentes.

Ram Kapoor, connu pour sa collection éclectique comprenant des voitures et des motos exotiques, a acquis une Porsche 911 bleue en 2021. Cette 911 particulière appartient à la génération 992 et est équipée d'un puissant moteur Boxer six cylindres biturbo de 3.0 litres.

Bobby Deol, l'un des premiers propriétaires d'une Porsche dans l'industrie cinématographique indienne, possède une Porsche 2013 Carrera 911S 4. Cette version de l'emblématique série 911 est équipée d'un moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3.8 litres, délivrant une impressionnante puissance de 400 ch et 440 Nm de couple.

Farhan Akhtar, une personnalité aux multiples talents connue pour ses divers rôles à l'écran et hors écran, est fier de posséder une Porsche Cayman GTS 2015 violet clair. Cette variante du Cayman est propulsée par un moteur essence six cylindres en ligne turbocompressé de 3.4 litres, produisant 340 ch de puissance et 380 Nm de couple.

Madhuri Dixit, l'incarnation de la grâce et de la beauté, a récemment été aperçue avec son mari à l'aéroport de Mumbai dans une Porsche 911 Turbo S blanche, confirmant ainsi qu'elle est propriétaire de cette superbe voiture de sport. Cette variante particulière de l'itération 992 est propulsée par un moteur six cylindres à plat biturbo de 3.8 litres, générant une étonnante puissance de 645 ch et 800 Nm de couple.

Dulquer Salmaan, acteur populaire du sud de l'Inde et passionné de voitures, est fier de posséder non pas une, mais deux voitures de sport Porsche. Sa première est une Porsche 911 GT3 bleue, tandis que la seconde est une Panamera Turbo bleue. La GT3 est équipée d'un moteur boxer six cylindres atmosphérique de 4.0 litres, tandis que la Panamera Turbo dispose d'un moteur essence V4.0 de 8 litres.

Mamta Mohandas brise le moule des actrices féminines optant pour les voitures de sport en devenant propriétaire d'une Porsche 911 Carrera S jaune vif. Cette beauté est équipée d'un moteur essence six cylindres biturbo de 3.0 litres, développant 450 ch de puissance et 530 Nm. de couple.

Fahadh Faasil, un autre acteur malayalam populaire et passionné d'automobile, se démarque avec son choix unique d'une Porsche 911 Carrera S vert python. Propulsée par un moteur six cylindres biturbo de 3.0 litres, cette Porsche produit 448 ch de puissance et 530 Nm de couple.

Ces acteurs indiens affichent fièrement leur amour pour les roues de luxe à travers leurs précieuses collections Porsche. Alors qu’ils continuent d’éblouir sur grand écran, leurs manèges haut de gamme ajoutent une touche supplémentaire de glamour à leur vie déjà glamour.

Définitions:

– Porsche : constructeur automobile allemand spécialisé dans les voitures de sport hautes performances.

– Porsche 911 GT3 Touring : Une variante de la Porsche 911 connue pour ses capacités de haute performance.

– Voiture de sport : Une petite voiture haute performance, au ras du sol, conçue pour la vitesse et les virages.

– Porsche 911 : Modèle phare de la marque Porsche, connu pour son design et ses performances emblématiques.

– Porsche Cayman : Une voiture de sport coupé deux portes fabriquée par Porsche.

– Porsche Panamera : Une berline de luxe à quatre portes produite par Porsche.

– Porsche 911 Carrera 4S : Une variante hautes performances de la série Porsche 911.

– Porsche 911 Turbo S : La variante haut de gamme de la série Porsche 911, connue pour ses performances puissantes.

– PS : Abréviation de « Pferdestärke », unité de mesure de puissance utilisée en Europe, équivalente au cheval-vapeur.

– Nm : Abréviation de Newton mètre, unité de mesure de couple.

– Transmission automatique à double embrayage : type de transmission qui permet un changement de vitesse rapide et fluide.

– Moteur six cylindres à plat : type de configuration de moteur à combustion interne à six cylindres disposés selon une disposition plate (horizontalement opposée).

– Moteur V8 : configuration de moteur à combustion interne à huit cylindres en forme de V, connue pour sa puissance et ses performances.

Sources:

[Aucune URL fournie]