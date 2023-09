Les États-Unis saluent l'inclusion du DPI par l'Inde au sommet du G20 et annoncent un référentiel mondial du DPI

L'inclusion de l'infrastructure publique numérique (DPI) dans la Déclaration du G20 de Delhi a été saluée par les parties prenantes, le gouvernement américain saluant les efforts de l'Inde à cet égard. La Déclaration de Delhi, adoptée le 10 septembre 2023, se concentre sur des questions mondiales clés telles que le changement climatique et la guerre en Ukraine, mais souligne également l'importance d'adopter l'IPD pour réduire la fracture numérique et promouvoir le développement.

DPI fait référence à un ensemble de technologies numériques qui facilitent les systèmes d'identification numérique, les réseaux de paiement numérique et d'autres outils similaires. Le DPI de l'Inde comprend des initiatives telles que Aadhaar, United Payments Interface (UPI) et Open Network for Digital Commerce (ONDC). La création d'un référentiel DPI mondial est un point clé de la Déclaration de Delhi, visant à héberger les solutions DPI de différents pays pour une découverte et une adoption faciles.

Le référentiel virtuel, actuellement en cours de développement, sera hébergé sur le site Web DPI.Global. Il cherche à combler le manque de connaissances concernant la conception et le déploiement d’IPD à l’échelle de la population. Les pays participants peuvent choisir d'afficher des informations sur leurs solutions DPI, aidant ainsi les autres à développer les leurs.

Abhishek Singh, PDG de la Division nationale de gouvernance électronique (NeGD) et de Digital India Corporation, a confirmé que l'Inde dirigeait la création du référentiel mondial DPI. La plateforme présentera non seulement les solutions des membres du G20, mais également celles de pays au-delà. Singh a mentionné que de nombreux pays ont exprimé leur intérêt pour la reproduction de ces solutions et que d'autres annonces concernant leur participation seront faites prochainement.

La One Future Alliance (OFA), formée par les membres du G20, a également convenu d'un cadre pour le développement, le déploiement et la gouvernance du DPI. L'OFA vise à fournir un renforcement des capacités, un financement, une assistance technique et une coopération mondiale dans la mise en œuvre de l'IPD dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Les experts de l'industrie et les dirigeants des initiatives DPI en Inde ont salué l'inclusion du DPI dans la Déclaration de Delhi. T Koshy, PDG de l'ONDC, a souligné comment le DPI indien a démontré la collaboration entre le gouvernement et les entités privées pour créer un marché sain et ouvert. Pramod Varma, ancien architecte en chef d'Aadhaar, a souligné l'utilité d'un référentiel DPI mondial que les pays peuvent exploiter pour les actifs open source. RS Sharma, ancien PDG de la National Health Authority (NHA), a salué le leadership indien du DPI et sa capacité à résoudre divers problèmes grâce à une approche écosystémique.

La création d'un référentiel DPI mondial et l'inclusion du DPI dans la Déclaration du G20 de Delhi mettent en valeur l'engagement de l'Inde en faveur de l'inclusion numérique et de la collaboration internationale pour l'avancement des technologies numériques.

