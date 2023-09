L'impact de l'infrastructure de paiement numérique sur l'inclusion financière en Inde

Les progrès rapides de l'Inde en matière d'inclusion financière peuvent être attribués à la mise en œuvre efficace de l'infrastructure de paiement numérique (DPI), notamment les comptes bancaires Jan Dhan, Aadhaar et les téléphones mobiles. Un rapport préparé par la Banque mondiale pour le Partenariat mondial du G20 pour l'inclusion financière (GPFI) met en évidence les réalisations et les avantages remarquables que l'Inde a obtenus grâce à cette approche.

Selon le document de la Banque mondiale, l'utilisation du DPI a considérablement réduit le coût d'intégration des clients pour les banques en Inde, de 23 dollars à seulement 0.1 dollar. Cette réduction des coûts a permis aux banques de toucher une population plus large et d’atteindre un taux d’inclusion financière de 80 % en six ans. Sans DPI, il aurait fallu près de cinq décennies à l’Inde pour atteindre le même niveau d’inclusion financière.

Le rapport souligne également le rôle important de l'interface de paiement unifiée (UPI) dans le paysage des paiements numériques en Inde. UPI, avec son interface conviviale et ses fonctionnalités bancaires ouvertes, a été largement adoptée dans le pays. En fait, la valeur totale des transactions UPI au cours du dernier exercice financier représentait près de 50 % du PIB nominal de l'Inde.

Outre l’inclusion financière, les DPI ont également apporté des avantages notables aux organisations privées et aux sociétés financières non bancaires (NBFC). L'écosystème Account Aggregator, rendu possible par les DPI, a entraîné des taux de conversion plus élevés dans les prêts aux PME, des économies de coûts d'amortissement et des réductions des dépenses liées à la fraude pour les NBFC.

Le rapport souligne l'importance d'un cadre juridique et réglementaire favorable, de politiques nationales visant à étendre la possession de comptes et de l'utilisation d'Aadhaar pour la vérification d'identité dans le succès des efforts d'inclusion financière de l'Inde. Il souligne également comment les DPI ont numérisé et simplifié les procédures Know Your Customer (KYC), entraînant des réductions de coûts pour les banques.

Le succès de l'Inde dans l'exploitation des DPI a eu un impact significatif sur l'économie du pays. La numérisation des transferts de gouvernement à particulier a permis de réaliser des économies d'environ 33 milliards de dollars, soit l'équivalent de 1.14 % du PIB. Cette approche a facilité le transfert direct de fonds de 53 ministères centraux vers les bénéficiaires à travers 312 programmes clés.

L'Inde prévoit de présenter ses réalisations en matière de paiements numériques et d'inclusion financière lors du prochain sommet du G20 à New Delhi. Les progrès du pays servent de modèle à d'autres pays qui cherchent à renforcer l'inclusion financière grâce à l'utilisation efficace de l'infrastructure numérique.

