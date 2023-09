Le Dow Jones Industrial Average annule ses pertes et clôture en hausse

By

Le Dow Jones Industrial Average (DJIA) a réussi à rebondir après ses premières pertes jeudi et a clôturé la journée en hausse de près de 0.2 % à 3 h HE. Ce mouvement positif s'est accompagné d'une diminution des inscriptions initiales au chômage pour la semaine se terminant le 2 septembre, leur nombre étant tombé à 216,000 229,000 contre 43.4 XNUMX révisés la semaine précédente. Malgré cette amélioration, la probabilité d’une hausse des taux en novembre s’élève à XNUMX %, selon l’outil CME FedWatch.

Alors que le DJIA a réussi à renverser la situation, le S&P 500 a tout de même connu une baisse de 0.3 % et le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 0.8 % en raison de la liquidation des valeurs technologiques. Les trois indices se négociaient en dessous de leurs moyennes mobiles sur 50 jours.

En termes d'autres indicateurs de marché, le volume était plus élevé sur le NYSE mais plus faible sur le Nasdaq par rapport à la même heure mercredi. Le pétrole brut a également connu une baisse de plus de 0.5% à 86.95 dollars le baril, tandis que le rendement du bon du Trésor de référence à 10 ans a chuté de 2 points de base à 4.26%.

Les investisseurs ont également eu les yeux rivés sur les derniers développements sur le marché des cryptomonnaies. Jeudi soir, ARK Invest de Cathie Wood et la société de gestion d'actifs 21 Shares ont déposé un dossier auprès de la SEC pour proposer un fonds négocié en bourse (ETF) au comptant Ethereum qui détiendra la crypto-monnaie éther. D’autres grandes sociétés de gestion d’actifs, telles que VanEck et Blackstone, attendent également l’approbation pour lancer des ETF crypto au comptant aux États-Unis.

Au sein des actions du Dow Jones, Apple (AAPL) a connu une forte baisse après l'annonce de la Chine imposant des restrictions à l'utilisation de l'iPhone par les fonctionnaires. D'autres leaders technologiques du Dow Jones, notamment Microsoft (MSFT) et Cisco (CSCO), ont également chuté. D’un autre côté, Intel (INTC) a vu son cours de bourse augmenter, entrant dans une zone d’achat après avoir éclaté mardi. La montée en puissance d'Intel a été motivée par l'annonce selon laquelle il offrira ses services de fonderie au fabricant de puces Tower Semiconductor (TSEM).

En termes de valeurs spécifiques, Sprinklr (CXM) est resté dans une zone d'achat malgré quelques gains dans l'après-midi. Les logiciels d'entreprise Smartsheet (SMAR) et Braze (BRZE) devraient publier leurs bénéfices après la clôture du marché.

En dehors du Dow Jones, GameStop (GME) a ​​connu une légère reprise du cours de son action suite à ses résultats trimestriels. La société a enregistré une croissance de 2 % de son chiffre d'affaires et une diminution des pertes par rapport au même trimestre de l'année dernière.

Dans l'ensemble, le marché boursier a connu des mouvements mitigés jeudi, certains indices se redressant tandis que d'autres étaient confrontés à des baisses. Les investisseurs surveillaient de près divers facteurs, notamment les demandes d'allocations de chômage, l'évolution des cryptomonnaies et les performances de chaque entreprise, afin de détecter des opportunités d'investissement potentielles.

