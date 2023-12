Une nouvelle percée dans la technologie laser révolutionne le traitement du cancer

Dans le cadre d’une découverte révolutionnaire, des chercheurs du Laboratoire avancé de sources de lumière laser (ALLS) de l’Institut national de recherche scientifique (INRS) ont découvert une nouvelle application de la technologie laser ultrarapide qui pourrait améliorer considérablement la radiothérapie en oncologie. L'étude, dirigée par le professeur François Légaré et publiée dans la revue Laser & Photonics Reviews, remet en question les compréhensions traditionnelles des impulsions laser de haute puissance et démontre la capacité d'accélérer les électrons jusqu'à des énergies de l'ordre du MeV (mégaélectronvolts), comparable à certains irradiateurs utilisés dans traitement du cancer.

Des connaissances antérieures indiquaient que la focalisation d'une impulsion laser avec une intensité suffisante dans l'air ambiant générerait du plasma et entraînerait une accélération des électrons jusqu'à des énergies allant jusqu'à quelques keV (kiloélectronvolts) au maximum. Cependant, l’équipe de recherche a réussi à dépasser cette limitation physique, prouvant que les électrons peuvent être accélérés à des énergies de l’ordre du MeV dans l’air ambiant, soit environ 1,000 XNUMX fois plus élevées qu’on ne le pensait auparavant.

Cette avancée a des implications significatives pour le traitement du cancer, en particulier dans le développement de la radiothérapie FLASH, une nouvelle approche qui délivre de fortes doses de rayonnement en un temps extrêmement court. La radiothérapie FLASH a le potentiel de protéger les tissus sains entourant les tumeurs plus efficacement que la radiothérapie conventionnelle. Les sources d'électrons produites par le faisceau laser de l'équipe de recherche partagent des caractéristiques avec celles utilisées en radiothérapie FLASH, offrant ainsi de nouvelles pistes pour comprendre l'effet FLASH et améliorer les traitements par radiothérapie pour les patients atteints de cancer.

Cependant, cette découverte souligne également la nécessité d’être prudent lors de la manipulation de faisceaux laser étroitement focalisés dans l’air ambiant. Le débit de dose élevé de rayonnement des électrons observé au cours de l’étude pose un risque d’exposition aux rayonnements, et les chercheurs soulignent l’importance de mettre en œuvre des pratiques plus sûres dans les laboratoires pour protéger les utilisateurs des rayonnements nocifs.

La Source de lumière laser avancée (ALLS), située à l'INRS, est une infrastructure de recherche de classe mondiale qui se concentre sur le développement de sources laser dotées d'applications révolutionnaires. L'ALLS, membre du réseau LaserNetUS, a reçu un financement du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) dans le cadre du programme Initiative scientifique majeure.

Cette étude révolutionnaire constitue un tremplin pour de nouveaux progrès dans la technologie laser et son potentiel à transformer le traitement du cancer. Grâce aux recherches en cours, cette application innovante pourrait conduire à une radiothérapie plus efficace et plus sûre pour les patients atteints de cancer dans le monde entier.