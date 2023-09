Le FMI et la Banque mondiale s’engagent à lutter contre le changement climatique, les vulnérabilités en matière d’endettement et les transitions numériques

Dans une rare déclaration commune, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale se sont engagés à accroître leur coopération pour répondre aux problèmes mondiaux urgents tels que le changement climatique, les vulnérabilités en matière d'endettement et les transitions numériques des pays. Les deux institutions reconnaissent les défis croissants auxquels est confrontée l’économie mondiale, notamment l’augmentation des catastrophes climatiques, le ralentissement de la croissance et la fragmentation géopolitique, et estiment qu’en travaillant ensemble, elles peuvent apporter une contribution essentielle.

Créés en 1944 lors d'une réunion à Bretton Woods, dans le New Hampshire, le FMI et la Banque mondiale sont bien placés, grâce à leur adhésion universelle et à leur expertise spécialisée, pour aider les pays à relever efficacement ces défis. Le nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, participera à son premier sommet du G20 et a pour mandat d'accroître les ressources du prêteur pour lutter contre le changement climatique, les pandémies, la fragilité et d'autres crises mondiales, parallèlement à sa mission traditionnelle de lutte contre la pauvreté.

Le président américain Joe Biden entend se concentrer sur la réforme de la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds multilatéraux lors du sommet du G20. Les États-Unis considèrent ces institutions comme d’importants contrepoids aux prêts chinois à l’étranger. Pour faire face au changement climatique, le FMI et la Banque mondiale prévoient de collaborer sur une « base plus structurée et institutionnalisée ». Cela comprend l’officialisation de réunions régulières du Groupe consultatif Banque-FMI sur le climat tous les deux mois pour examiner les évolutions liées au climat sur les projets clés. Le Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du FMI, qui finance des projets de résilience climatique et de transition dans les pays à revenu intermédiaire, sera également utilisé.

En outre, les deux institutions s’efforceront d’intégrer les considérations climatiques dans leurs efforts en faveur de la viabilité de la dette des pays à faible revenu. Ils ont déjà travaillé en étroite collaboration sur la viabilité de la dette, en plaidant pour des cadres de restructuration améliorés, et ont lancé l’année dernière une table ronde sur la dette souveraine pour standardiser les concepts de restructuration et accélérer le traitement de la dette.

En outre, le FMI et la Banque mondiale collaboreront pour aider les pays dans leur transition numérique. Cela impliquera de connecter les citoyens aux services en ligne et de réduire les obstacles à l’inclusion numérique. Leurs efforts conjoints aideront les pays à accroître l’efficacité des systèmes de collecte des recettes et des dépenses et à exploiter les avantages des nouvelles technologies numériques tout en gérant les risques associés.

En conclusion, le FMI et la Banque mondiale ont franchi une étape importante en s'engageant à lutter contre le changement climatique, les vulnérabilités en matière d'endettement et la transition numérique des pays. Leur approche collaborative vise à fournir un soutien crucial aux pays pour relever ces défis et promouvoir une croissance économique durable.

