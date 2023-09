La fenêtre de lancement du Samsung Galaxy Ring révélée lors de l’événement Galaxy S24 en janvier

Il semble que le très attendu Galaxy Ring de Samsung, un portable axé sur la santé, ne sortira pas cette année. Cependant, des rapports récents suggèrent que le Ring sera annoncé lors du prochain événement de dévoilement du Galaxy S24 en janvier. En fait, on pense que le Galaxy Ring sera le produit phare de l’événement, éclipsant peut-être la série Galaxy S24 elle-même.

Bien que Samsung organise généralement des événements Unpacked pour les nouvelles versions de téléphones en février, il y a également eu des lancements en janvier. Avec des fuites détaillées déjà apparues sur la série Galaxy S24, il est plausible que la société opte cette fois pour un lancement plus tôt. La principale incertitude reste de savoir si le Ring sera prêt à temps pour l’événement.

Selon des sources, Samsung se prépare à la production en série du Galaxy Ring. Cependant, les progrès ont été lents en raison des autorisations réglementaires supplémentaires requises pour un produit de suivi de la santé. Le Ring devrait intégrer les fonctionnalités axées sur la santé des montres Galaxy tout en omettant potentiellement les fonctions traditionnelles des montres intelligentes, telles qu'un écran.

Le design compact et discret du Galaxy Ring a le potentiel de séduire un public plus large. Elle peut attirer les personnes qui préfèrent l'esthétique d'une montre classique ou celles qui préfèrent ne pas porter de montre du tout, mais qui souhaitent néanmoins des fonctionnalités telles que le suivi du sommeil, la surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi des exercices. Si les rumeurs sont exactes, le Galaxy Ring sera plus qu’un simple bracelet intelligent en forme d’anneau ; cela marquera la prochaine avancée majeure de Samsung sur le marché des technologies portables.

