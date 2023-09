IBM et Parle Products collaborent pour accélérer la transformation numérique à l'aide du cloud et de l'IA

IBM et Parle Products ont annoncé une collaboration élargie pour stimuler la transformation numérique dans l'industrie agroalimentaire. Dans le cadre de cette collaboration, Parle Products, l'un des principaux fabricants indiens de biscuits et de confiseries, tirera parti des technologies cloud et d'intelligence artificielle (IA) d'IBM pour améliorer ses opérations, son développement de produits et son expérience client.

Grâce à l'utilisation du cloud computing, Parle Products vise à rationaliser la gestion de sa chaîne d'approvisionnement, à optimiser les processus de production et à améliorer l'efficacité opérationnelle globale. En tirant parti des technologies d’IA, l’entreprise peut obtenir des informations précieuses grâce à l’analyse des données, permettant une meilleure prise de décision et un développement de produits amélioré.

Cette collaboration se concentrera également sur l'amélioration de l'expérience client de Parle Products en tirant parti des chatbots et des assistants virtuels alimentés par l'IA. Ces technologies permettront à Parle Products de fournir des recommandations personnalisées, de répondre aux requêtes des clients en temps réel et d'offrir une expérience client transparente et engageante.

En outre, le partenariat stimulera l'innovation dans l'industrie agroalimentaire en explorant des technologies avancées telles que la blockchain et l'Internet des objets (IoT). Ces technologies ont le potentiel d’améliorer la traçabilité, de garantir la sécurité des produits et de permettre une gestion plus efficace de la chaîne d’approvisionnement.

Dans l'ensemble, cette collaboration entre IBM et Parle Products illustre le pouvoir de la transformation numérique pour révolutionner l'industrie alimentaire et des boissons. En exploitant les capacités du cloud computing et de l'IA, Parle Products peut atteindre l'excellence opérationnelle, stimuler l'innovation et offrir des expériences client supérieures.

