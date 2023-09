iPadOS 17 introduit la prise en charge des appareils UVC : un changement de donne pour les créateurs vidéo et les joueurs

iPadOS 17 apporte un changement majeur qui devrait faire le bonheur des créateurs de vidéos et des joueurs : la prise en charge des appareils UVC (USB Video Class). Cela signifie que les iPad peuvent désormais reconnaître les webcams externes, les caméras, les cartes d'acquisition vidéo et d'autres appareils connectés via USB-C. Bien que cet ajout ait pu sembler sans intérêt au départ, il s’est avéré être une source de plaisir et d’expérimentation pour de nombreux utilisateurs.

Un utilisateur a découvert une manière particulièrement unique d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité. En utilisant la prise en charge UVC, ils ont pu utiliser une caméra Game Boy comme webcam pour les appels FaceTime sur leur iPad Pro. Bien que cela puisse paraître ridicule, cela démontre la polyvalence de la prise en charge UVC dans iPadOS 17.

Avant de plonger dans les expériences les plus inhabituelles de capture UVC sur iPad Pro, il est important d’en comprendre les bases. Le fonctionnement de la capture UVC sur l'iPad Pro est simple : si une caméra compatible est connectée à l'iPad, des applications comme FaceTime y basculeront automatiquement comme source vidéo par défaut. Cela facilite l'utilisation de webcams ou de caméras externes pour les appels vidéo ou la capture de contenu sans aucune configuration supplémentaire requise.

En plus des webcams, la prise en charge UVC ouvre la possibilité d'utiliser des cartes de capture de jeu, des adaptateurs DSLR et d'autres accessoires USB pour connecter une source vidéo USB à un iPad Pro. Cela signifie que les joueurs peuvent désormais jouer à des jeux depuis leur Nintendo Switch ou Steam Deck sur l'écran Retina de l'iPad Pro à l'aide d'une carte de capture de jeu externe.

Pour que cela fonctionne, les utilisateurs ont besoin d'une application sur leur iPad capable de lire l'entrée vidéo des appareils UVC connectés. L'une de ces applications est Capture Pro : UVC Viewer, un utilitaire développé par Jingcheng Tang qui utilise les nouvelles API iPadOS 17 pour afficher et capturer des vidéos à partir de sources externes.

Les possibilités s'étendent encore plus loin avec la possibilité d'utiliser la Game Boy Camera comme webcam. En connectant la caméra Game Boy à une console Pocket et en envoyant le flux vidéo à l'iPad Pro via des adaptateurs HDMI, les utilisateurs peuvent obtenir le look unique d'un personnage tout droit sorti d'un jeu Game Boy lors des appels FaceTime.

Dans l’ensemble, la prise en charge des appareils UVC dans iPadOS 17 ouvre de nouvelles possibilités créatives aux créateurs vidéo et aux joueurs. Il permet une intégration facile de webcams, caméras et sources vidéo externes, faisant de l'iPad Pro un outil plus polyvalent pour une gamme d'activités de création de contenu et de jeux.

