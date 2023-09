Rouler dans un Waymo : un aperçu de l'avenir du transport autonome

Récemment, Matt Rosoff, rédacteur en chef de CNBC Tech and Climate, a eu l'occasion de monter dans une Waymo, la voiture autonome d'Alphabet, avec son fils adolescent. L’expérience s’est déroulée sans incident, voire ennuyeuse, ce qui témoigne de l’état de préparation et du potentiel de la technologie des véhicules autonomes.

Alors que les véhicules autonomes deviennent de plus en plus répandus dans les rues de San Francisco, avec les véhicules Waymos et GM Cruise fonctionnant sans chauffeur de sécurité, Rosoff et son fils étaient ravis de tester ce mode de transport innovant. En utilisant l'application Waymo sur son téléphone, ils ont facilement commandé un trajet de la pharmacie locale à leur domicile, s'épargnant ainsi une montée raide.

En entrant dans le Waymo, ils furent accueillis par un intérieur agréable baigné de lumière rose, avec une musique d'ambiance en fond sonore. La conduite elle-même était douce et confortable, la voiture naviguant avec facilité dans les rues étroites et les sections difficiles.

Le Waymo fonctionnait comme si un humain compétent était au volant, traversant des lignes centrales imaginaires pour manœuvrer autour des voitures garées et évitant efficacement les obstacles. La vitesse est restée constante à un peu moins de 25 miles par heure, garantissant un voyage sûr et contrôlé.

Malgré le court trajet, Rosoff et son fils ont tenté de connecter leurs appareils à la console de la voiture, soulignant ainsi le potentiel d'options de divertissement personnalisées lors des trajets autonomes. Cependant, ils se sont vite rendu compte que le voyage touchait à sa fin, alors que le Waymo approchait de leur point de dépose.

À la fin du trajet, ils sont descendus du véhicule après avoir suivi les instructions de l'assistant vocal embarqué. Le trajet leur a coûté 8 $, soit un montant similaire à ce qu'ils auraient payé pour un trajet avec Lyft ou Uber. Cependant, sans chauffeur à payer, tous les revenus générés vont directement à l’entreprise.

Dans l’ensemble, l’expérience a laissé Rosoff impressionné et amené à réfléchir à l’avenir des voitures autonomes. Au départ, il était sceptique, estimant que les véhicules autonomes ne deviendraient une réalité que dans quelques années. Mais après avoir vécu un trajet fluide et sans incident dans un Waymo, il voit désormais le potentiel du transport autonome pour devenir monnaie courante pour les courts trajets urbains, à condition que des entreprises comme Waymo puissent se développer efficacement.

Grâce à une technologie avancée et à des mesures de sécurité en place, les véhicules autonomes ont le potentiel de transformer notre façon de voyager. Les consommateurs, les investisseurs et les régulateurs doivent se préparer à ce changement imminent, car les voitures autonomes sont non seulement là, mais constituent également un choix de transport naturel et sûr.

Sources:

– Rosoff, Mat. «J'ai fait un tour dans un robot-taxi Waymo.» CNBC.