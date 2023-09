Sony WF-1000XM5 contre les écouteurs Bose QuietComfort II : quel est le meilleur choix ?

J'ai eu le plaisir de tester plusieurs générations d'écouteurs sans fil haut de gamme des géants de l'industrie Sony et Bose, et je dois dire que c'est le moment idéal pour être fan de ces appareils. Après des mois de vie avec le Sony WF-1000XM5, je suis prêt à partager mon verdict quant à savoir s'ils peuvent détrôner le Bose en tant qu'écouteurs antibruit de prédilection.

En termes de qualité sonore, le Sony WF-1000XM5 est remarquablement impressionnant. Ils offrent des détails et une clarté incroyables, ce qui en fait la paire d’écouteurs sans fil haut de gamme la plus perspicace que j’ai rencontrée. Cependant, les Bose QuietComfort Earbuds II méritent toujours leur statut cinq étoiles. Ils offrent un son musical et divertissant avec beaucoup de détails, notamment dans les basses. Bien que les Sony excellent en qualité sonore, je ne me précipiterais pas pour remplacer mon Bose si je les possédais déjà.

Là où le Sony WF-1000XM5 brille, c’est dans la qualité des appels. Leur « structure de réduction du bruit » permet une transmission vocale plus claire, même dans des environnements venteux. En comparaison, le Bose est légèrement en deçà de cet aspect.

Une différence intéressante entre les deux écouteurs réside dans leur approche de la suppression du bruit. Les Bose ont un impact plus fort grâce à leur algorithme de suppression du bruit, créant un environnement presque silencieux. D'un autre côté, Sony a opté pour un effet plus subtil, annulant des fréquences légèrement différentes et offrant une sensation différente de suppression active du bruit. Bien que les deux soient efficaces, le Bose peut plaire davantage aux personnes qui préfèrent une expérience de réduction du bruit plus forte.

La connectivité Bluetooth multipoint est une fonctionnalité qui distingue le Sony WF-1000XM5. Contrairement aux Bose, ces écouteurs permettent de basculer facilement entre les appareils sans avoir à naviguer dans les menus Bluetooth. Cette commodité est particulièrement précieuse dans les scénarios où les utilisateurs consomment différents types de contenu provenant de diverses sources.

Le Sony WF-1000XM5 offre des commandes tactiles réactives, mais la possibilité de contrôler le volume en appuyant plusieurs fois sur les écouteurs peut être un peu encombrante. En revanche, la possibilité de faire glisser les doigts de haut en bas sur la surface extérieure des écouteurs Bose pour contrôler le volume est préférable.

Le confort est un facteur crucial dans le choix des écouteurs, et c’était l’une des principales raisons pour lesquelles je suis passé du Sony XM4 au Bose auparavant. Si le nouveau design épuré du Sony WF-1000XM5 est séduisant et offre un confort amélioré, j'ai encore des réserves concernant les embouts. Je trouve l'ajustement des Sony moins sûr, notamment l'embout droit. La plus grande option d’embouts auriculaires de Sony ne me semble toujours pas adéquate.

En fin de compte, choisir entre le Sony WF-1000XM5 et les Bose QuietComfort Earbuds II est une décision difficile. Les deux excellent en qualité sonore, Sony étant leader en qualité d'appel et Bose offrant une expérience de suppression du bruit plus forte. Les écouteurs Sony offrent un Bluetooth multipoint, tandis que les Bose offrent un ajustement plus confortable. Tenez compte de vos priorités en termes de son, de confort et de fonctionnalités supplémentaires pour déterminer quelle paire correspond à vos préférences.

