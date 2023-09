Pourquoi je n'utilise pas toujours l'appareil photo de mon iPhone 14 Pro

By

Dans une récente rétrospective sur les capacités de l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro, l'auteur réfléchit aux raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas utilisé pour capturer de nombreux moments importants. Tout en reconnaissant que l’iPhone 14 Pro est un bon appareil photo et peut produire d’excellents résultats, ils se sont plutôt tournés vers d’autres appareils. L’auteur souligne plusieurs raisons à cela.

L’un des principaux facteurs est la commodité. Lorsqu’il prend des photos de produits pour des articles, l’auteur utilise généralement un appareil photo normal. Cependant, il arrive parfois que l’utilisation d’un téléphone soit plus pratique et l’iPhone 14 Pro devient l’appareil incontournable. La facilité de retouche photo en mode Portrait et le transfert rapide des images sur leur Mac à l'aide d'AirDrop sont cités comme avantages.

L'auteur fournit des exemples de photos prises avec l'iPhone 14 Pro, y compris des photos de l'appareil pour des comparaisons d'appareils photo et des photos de divers produits. Bien qu'ils soient satisfaits des résultats et les considèrent comme suffisamment bons pour être publiés, ils estiment que d'autres smartphones pourraient potentiellement fournir de meilleurs résultats, bien qu'avec des outils d'édition moins intuitifs et des transferts plus compliqués.

Un aspect qui déçoit l’auteur lors de l’utilisation de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro au quotidien est sa tendance à rendre les photos trop sombres. Les niveaux de contraste élevés et la mauvaise gestion de l'exposition entraînent des images sombres et sombres qui perdent les détails et l'ambiance de l'environnement réel. Le montage peut aider dans une certaine mesure, mais le mal est déjà fait.

L’auteur considère également les améliorations apportées aux caméras d’autres smartphones au fil des ans. Ils mentionnent le zoom optique 10x polyvalent du Samsung Galaxy S23 Ultra et les prouesses techniques du Google Pixel 7 Pro comme exemples d'appareils concurrents dotés de fonctionnalités d'appareil photo plus intéressantes et utiles que l'iPhone 14 Pro. L'attrait des fonctionnalités uniques de l'iPhone, telles que le mode cinématique, échappe à l'auteur.

En comparant les photos récentes prises avec le Google Pixel Fold et l'iPhone 14 Pro, l'auteur constate que les photos du Pixel sont plus attrayantes et les partage à la place. Cette tendance a également été observée lors de tests de caméras consécutifs, où d'autres appareils comme le Samsung Galaxy S23 Ultra ont surpassé l'iPhone 14 Pro.

L'auteur conclut que l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro a perdu de son charme. Alors qu’ils utilisaient auparavant l’iPhone 12 Pro comme téléphone avec appareil photo de prédilection, ils n’ont pas connu le même niveau de plaisir avec l’iPhone 13 Pro ou l’iPhone 14 Pro. La déception suscitée par l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro n’est pas influencée par des expériences antérieures mais plutôt par ses propres défauts.

Sources : Andy Boxall / Tendances numériques