Le streamer Twitch Asmongold est d'accord avec la défense de l'exclusivité de Starfield par Todd Howard

Lors d'une diffusion en direct, le célèbre streamer Twitch Zack « Asmongold » a partagé son accord avec la défense du producteur exécutif de Bethesda Game Studios, Todd Howard, selon laquelle Starfield est un titre exclusif à la Xbox. Dans une récente interview à la BBC, Howard a expliqué que les gens associent souvent certains jeux à des plates-formes spécifiques, citant l'exemple de la franchise Legend of Zelda étroitement liée à Nintendo. Asmongold a fait écho à ce sentiment, déclarant que l'exclusivité de Xbox sur Starfield lui est plus préférable que celle de Sony ou de Nintendo.

Un point de discorde soulevé par Asmongold était l'affirmation de Howard selon laquelle le développement pour PC est plus facile que le développement pour consoles. Asmongold a fait valoir que la conception d'un jeu PC est en réalité plus compliquée en raison du large éventail de cartes graphiques et de configurations PC dont les développeurs doivent tenir compte. Bien que certains téléspectateurs ne soient pas d'accord avec l'opinion d'Asmongold, il a maintenu son point de vue, soulignant les cas où les versions PC ont été problématiques par rapport aux versions console.

La diffusion en direct a également suscité des commentaires de fans sur YouTube, avec plus de 1,670 XNUMX commentaires sur le sujet. Les réactions ont été mitigées, mettant en évidence les opinions diverses des fans sur le sujet.

Asmongold, qui joue à Starfield depuis sa sortie en accès anticipé, a déjà partagé ses premières réflexions sur le jeu, le qualifiant de « bien ». Cependant, il a exprimé des critiques à l'égard du scénario principal, le trouvant manque de qualité.

En conclusion, l'accord d'Asmongold avec la défense de l'exclusivité de Starfield par Todd Howard offre une perspective intéressante sur la question. Bien que les opinions divergent quant à savoir si le développement pour PC est plus difficile que pour les consoles, les conversations suscitées par ce livestream mettent en évidence la passion et l'engagement de la communauté des joueurs.

