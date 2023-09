Huawei dévoile le Mate 60 Pro+ et le Mate X5 pliables : sont-ils compatibles 5G ?

By

Huawei a ajouté deux autres smartphones à sa gamme, le Mate 60 Pro+ et le Mate X5 pliable, suite au récent lancement des Mate 60 et Mate 60 Pro. Le géant chinois de la technologie est resté secret sur les capacités radio de ces appareils, mais des sources suggèrent qu'ils sont effectivement compatibles 5G. Un test de vitesse réalisé sur le Mate X5 pliable par le blogueur chinois Vincent Zhong a enregistré une vitesse de téléchargement impressionnante de plus de 1 Gbit/s.

Les Mate 60 Pro+ et Mate X5 sont probablement alimentés par le chipset HiSilicon Kirin 9000S de Huawei, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la violation potentielle par l'entreprise des sanctions américaines. Le nœud de processus 7 nm du chipset, fourni par le fournisseur de puces local SMIC, serait activé par des machines de lithographie avancées d'ASML. L'importation directe de ces machines aurait constitué une violation de l'interdiction d'importation, ce qui a conduit à spéculer que le SMIC aurait développé sa propre machine de lithographie avancée.

Les benchmarks réalisés par le blog technologique chinois Geekerwan indiquent que les performances du Kirin 9000S sont comparables à celles du Snapdragon 888 de Qualcomm, mais on considère qu'il a environ deux générations de retard. Le Kirin 9000S dispose d'un processeur avec un gros cœur et trois cœurs intermédiaires basés sur l'architecture « TaiShan » de Huawei, ainsi que quatre petits cœurs basés sur le Cortex-A510 d'Arm. C'est également le premier processeur mobile à prendre en charge le multithreading avec huit cœurs et 12 threads. Le GPU, appelé Maleoon 910, serait comparable au GPU du Snapdragon 888.

Le Mate 60 Pro+ partage des similitudes avec le Mate 60 Pro, notamment la prise en charge du service d'appel par satellite et de la messagerie par satellite. Les principales différences sont le « processus nanotechnologique de double teinture métallique » et les caméras arrière améliorées. Le Mate X5 pliable est similaire au Mate X3 mais comporte le verre Kunlun de Huawei sur l'écran externe et une apparence légèrement modifiée de l'îlot de caméra arrière.

Huawei n'a pas encore dévoilé les prix de ces appareils, mais les précommandes devraient bientôt commencer. Si les quatre smartphones de la dernière gamme de Huawei sont effectivement alimentés par le Kirin 9000S, cela témoignerait de la confiance de l'entreprise dans le rendement de ses puces et constituerait un défi potentiel aux sanctions américaines. Plus d’informations sur ces appareils devraient être révélées fin septembre, évitant ainsi la concurrence avec l’iPhone 15.

