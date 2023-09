Le smartphone Mate 60 Pro de Huawei présente les capacités technologiques nationales de la Chine

Huawei Technologies Co. a franchi une étape importante en montrant les progrès de la Chine dans le développement de ses capacités technologiques nationales avec son dernier modèle de smartphone, le Mate 60 Pro. Ce smartphone présente une forte proportion de composants fabriqués en Chine, en plus de son processeur Kirin conçu et fabriqué en Chine.

L'analyse de démontage menée par TechInsights pour Bloomberg révèle que Huawei s'est procuré plusieurs composants auprès d'entreprises chinoises. Le Mate 60 Pro comprend un module frontal radiofréquence de Beijing OnMicro Electronics Co., un modem de communication par satellite de Hwa Create Co. et un émetteur-récepteur RF de Guangzhou Runxin Information Technology Co. La mémoire de SK Hynix Inc. est la seule composant étranger identifié jusqu’à présent.

Le recours à des fournisseurs nationaux pour les composants technologiques est une réussite impressionnante pour Huawei, compte tenu des défis auxquels il a été confronté après avoir été coupé du marché des puces avancées et de la fabrication de puces par les sanctions américaines en 2020. L'entreprise s'appuyait auparavant sur des fournisseurs américains pour les puces de communication essentielles. et a dû chercher des moyens alternatifs pour produire ses processeurs et ses puces sans fil.

Malgré ces adversités, Huawei a réussi à créer un smartphone avec des composants majoritairement fabriqués en Chine, démontrant sa capacité à traverser l’embargo technologique. Les vitesses sans fil du Mate 60 Pro sont comparables à celles des appareils 5G et l'appareil ne présente aucune décharge inhabituelle de la batterie.

Cependant, des questions demeurent quant au volume de production et au coût de ces composants. Huawei doit rivaliser avec des acteurs établis comme Apple et Samsung, dont les smartphones utilisent des puces qui ont au moins deux générations d'avance sur la dernière offre de Huawei. Néanmoins, la sortie du Mate 60 Pro sans spécifications détaillées a été saluée par les médias d'État comme une preuve de l'échec des efforts américains visant à restreindre l'accès de la Chine aux technologies avancées.

Le succès du Mate 60 Pro pourrait avoir des implications importantes pour Huawei et le marché chinois des smartphones. Les analystes estiment que si Huawei vendait 5 millions d’unités, il pourrait cannibaliser 38 % des ventes d’iPhone en Chine. Cependant, les contraintes d'approvisionnement et les faibles rendements de production suscitent des incertitudes quant à la capacité de Huawei à répondre à la demande.

Alors que Huawei continue de développer ses capacités technologiques nationales, il reste à voir comment les États-Unis réagiront. Le représentant Michael McCaul a laissé entendre que les fournisseurs de Huawei, tels que Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), pourraient avoir violé les sanctions américaines. Le résultat de ces développements pourrait avoir des implications considérables à la fois pour Huawei et pour l’industrie technologique mondiale.

Sources : Bloomberg News, TechInsights