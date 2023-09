Huawei lance trois téléphones Mate 60 avec prise en charge 5G comme une étape vers une expansion mondiale

Huawei a secrètement lancé trois nouveaux smartphones au cours des deux dernières semaines, tous prenant en charge la 5G. Des sources chinoises suggèrent que cette décision marque le début des efforts renouvelés de Huawei pour conquérir une plus grande part du marché mondial des smartphones.

Des initiés cités par IT Home ont déclaré que Huawei prévoyait de renforcer sa position sur le marché intérieur chinois tout en élargissant sa présence à l'étranger. Cependant, il n’existe actuellement aucun calendrier précis disponible pour cette stratégie.

En raison de la guerre commerciale en cours entre la Chine et les États-Unis, Huawei est confronté depuis plus de cinq ans à de sévères restrictions d’accès aux technologies américaines. Malgré cela, les Mate 60, Mate 60 Pro et Mate 60 Pro+ ont été équipés de capacités 5G et disposent du chipset Kirin 9000S, qui utilise un processus technologique de 7 nm.

En réponse aux demandes de renseignements concernant le chipset, Huawei n'a fourni aucun commentaire officiel. Cependant, des rapports locaux indiquent que la puce est entièrement fabriquée en Chine, ce qui soulève des questions sur la manière dont les entreprises chinoises ont acquis l'expertise nécessaire pour des processus technologiques aussi complexes en peu de temps.

Huawei a récemment augmenté ses prévisions de production annuelle de 30 millions à 38 millions d'unités. Parmi ceux-ci, 20 millions ont déjà été expédiés, et le Mate 60 Pro devrait apporter 6 millions d'unités supplémentaires, soit un tiers des commandes restantes.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles la série Mate 60 pourrait ne pas être commercialisée en dehors de la Chine, mais Huawei n'a pas fait de déclaration officielle à ce sujet. Cela laisse la possibilité d’un lancement mondial dans le futur.

Dans le passé, Huawei détenait une part de marché de 42 % sur le marché chinois des smartphones, mais elle est depuis tombée à moins de 10 %. Parallèlement, sa part de marché mondiale a été multipliée par six par rapport à la mi-2019, pour s'établir actuellement à 3 %.

Sources : IT Home (source chinoise)

Définitions:

Chipset Kirin 9000S – Un chipset développé par Huawei, intégrant une technologie avancée pour des performances améliorées.

5G – La cinquième génération de technologie sans fil, offrant des vitesses Internet plus rapides et prenant en charge un large éventail d’applications.

Marché des smartphones – L'industrie qui englobe la production et la vente de téléphones mobiles capables d'exécuter diverses fonctions, telles que les appels, la messagerie et la navigation sur Internet.